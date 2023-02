L’1 de gener, el Govern espanyol va posar fi a la bonificació de 20 cèntims per litre de gasolina i dièsel per a tots els ciutadans i la va deixar només per a transportistes, agricultors, navilieres i pescadors. Va ser una mesura que va durar vuit mesos. L’eliminació del descompte no només ha suposat un cop per a les butxaques d’aquelles persones que han d’omplir el dipòsit dels seus vehicles, sinó que també hi ha influït l’alça del preu dels carburants des de l’inici de l’any.

Segons les últimes dades del Ministeri de Transició Ecològica, el preu mitjà del litre de gasolina a les més de 250 benzineres de les comarques gironines és d’1,627 euros, mentre que el del dièsel es troba lleugerament per sota 1,616 el litre, més d’un mes després de la fi de la bonificació universal de 20 cèntims per litre als carburants, que va estar vigent entre l’1 d’abril i el 31 de desembre del 2022. 80 euros per omplir el dipòsit A la demarcació de Girona, el 31 de desembre el preu de la gasolina se situava en una mitjana d’1,578 euros el litre, un 3,1% per sota en comparació amb l’actual. El preu del dièsel, en canvi, era d’1,661 euros el litre, un 2,7% més car. Tanmateix, si descomptem els 20 cèntims de bonificació, des del 31 de desembre el preu de la gasolina s’ha incrementat un 18%, mentre que el gasoil ara és un 10,6% més car que fa poc més d’un mes a les comarques gironines. Actualment, omplir un dipòsit amb una capacitat de 50 litres suposa per un gironí un desemborsament de 81,35 euros, 12,45 més que l’últim dia de 2022 (68,9 euros). Pel que fa al dièsel la diferència és menor. 50 litres de gasoil a Girona costen 80,80 euros, 7,03 euros més que a finals d’any, quan costava 73,05 euros. Tot i aquesta escalada dels carburants des de principis de 2023 per la fi del descompte i l’alça dels preus dels carburants, el cost de la gasolina i el gasoil continua a la demarcació de Girona per sota dels màxims assolits durant el passat 2022. Al juny el dièsel va arribar a 2,051 euros el litre a Girona, un 26,1% per sobre del preu actual. D’altra banda, el mateix mes, la gasolina va registrar un preu mitjà de 2,122 euros el litre, un 30,4% més car que ara per ara. El preu actual dels carburants a Girona és superior al registrat a pràcticament totes les províncies catalanes. A Barcelona el litre de gasolina costa 1,637 euros, mentre que el dièsel se situa en 1,607 euros. A Lleida el preu de la gasolina és d’1,605 euros el litre, mentre que el del gasoil és d’1,602. La mitjana a Tarragona és d’1,608 euros el litre de gasolina, mentre que el dièsel registra les dades més baixes de Catalunya, amb un preu d’1,598 euros el litre. A les comarques gironines el preu més econòmic de gasolina és d’1,489 euros el litre, mentre que el de dièsel és d’1,459 euros. Aquestes xifres es registren en un entorn de preus elevats del cru en el context actual, marcat per la guerra a Ucraïna. El preu dels carburants depèn de múltiples factors, com la seva cotització específica (independent de la del petroli), l’evolució del cru, els impostos, el cost de la matèria primera i de la logística i els marges bruts. A més, l’evolució en la cotització del cru no es trasllada directament als preus dels carburants, sinó que ho fa amb un decalatge temporal.