Comença el compte enrere per a una de les estrenes hoteleres de l'any a Mallorca: l'obertura de Son Bunyola, l'hotel de luxe impulsat pel multimilionari britànic Richard Branson a Banyalbufar. La companyia Virgin ha anunciat que aquesta obertura es farà el pròxim 16 de juny, per a això l'establiment ha iniciat ja el procés de selecció de personal.

Segons va informar recentment Palma Activa, hi ha més de mig centenar de places per cobrir. Els perfils vacants que busca l'empresa són; sis recepcionistes d'hotel; dos agents de reserva; quatre conserges; dos xofers; sis cambreres o cambrers de pisos; tres empleats per a neteja; tres treballadors per a la bugaderia; un cap de sala, menjador i cambrers; tres caps de secció; 18 cambrers; 16 cuiners; 3 pastissers, i quatre massatgistes.

Branson, conegut per la seva marca Virgin de la qual formen part més de 300 empreses, ha difós un vídeo en què ell mateix anima a participar en aquest procés de selecció per al qual considera “el millor hotel de Mallorca”.

Richard Branson, propietari de Son Bunyola Hotel & Villas, ens ha fet arribar aquest vídeo on anima a acudir a les entrevistes! L'empresa té 50 llocs de feina per cobrir.



🔗https://t.co/9V3pCr5aza pic.twitter.com/XDNkX47H5b — PalmaActiva (@PalmaActiva) 10 de febrero de 2023

Contingut del vídeo

En aquest enregistrament, el magnat explica en to desenfadat com “fa molts anys, quan era jove”, va crear l'establiment de la Residència de Deià. L'allotjament “va créixer i va créixer” fins que va decidir vendre'l. Llavors, va afegir, que va començar a buscar una propietat que “fos encara millor”. I la va trobar a Son Bunyola, va destacar, amb vistes espectaculars al mar i les vinyes.

Branson detalla que ara estan completant la selecció de personal i que busquen “persones excepcionals que realment gaudeixin de treballar a Son Bunyola” i que “portin la seva màgia” al nou hotel de luxe. El multimilionari britànic agraeix la predisposició de tots els que participin en aquesta selecció.