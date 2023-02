El programa d’integració sociolaboral Incorpora de la Fundació La Caixa va facilitar a Girona 1.160 llocs de treball a persones en situació de vulnerabilitat l’any 2022, a través de 12 entitats socials i 41 tècnics. «Això ha estat possible gràcies a la col·laboració de més de 500 empreses gironines en aquest projecte de responsabilitat social», afirma l’entitat.

En el global d'Espanya, es van aconseguir 40.760 insercions de la mà de prop de 500 entitats socials, 1.200 tècnics i 15.633 empreses. "Aquest any, hi ha hagut un increment destacat de la contractació indefinida, que representa una mitjana del 33% del total, motivat per l'entrada en vigor el mes d'abril de la nova reforma laboral", relata la fundació.

A més, la Fundació La Caixa i la Fundació Accenture han impulsat la formació «Treballant en digital» per acompanyar persones en situació de vulnerabilitat. L’objectiu, segons detalla l’entitat, és promoure la digitalització per afavorir la millora de les competències tecnològiques d’aquestes persones i aconseguir així la seva inclusió social i ocupabilitat. El 2022, a Girona, van realitzar aquesta formació fins a 562 persones.