L’aposta per les plaques solars va clarament a l’alça. Així ho acrediten les dades i, concretament, a les comarques gironines les xifres són molt positives. Les plaques s’han convertit en un model energètic que ofereix un gran consum que, a la demarcació gironina, s’ha triplicat durant el darrer any. Segons va publicar aquest mateix diari fa uns dies a Girona l’any passat hi havia 9.597 instal·lacions fotovoltaiques que generaven 76’46 MW de potència.

Sens dubte, una de les millors maneres d’estalviar diners en la factura de la llum és la instal·lació de plaques solars. Amb els preus de l’electricitat tan elevats, l’autoconsum és una opció molt popular. Això sí, instal·lar plaques solars no és tan fàcil, i cal saber unes quantes coses abans de llançar-se definitivament a la seva instal·lació. Un dels principals avantatges de les plaques solars és la seva elevada vida útil. Aquestes plaques solen tenir una vida d’entre 30 i 35 anys. Això ja compensa en gran manera la inversió inicial que cal fer, ja que se sol amortitzar en uns 8 anys aproximadament. Tot això sense comptar la gran quantitat de subvencions, bonificacions i reduccions d’impostos que existeixen per apostar per aquest tipus de font d’energia. L’amortització anteriorment esmentada pot suposar un enorme estalvi en la factura de la llum. A partir de què hagis recuperat la inversió, estaràs generant quilowatts gratuïts. Fàcils d’instal·lar Les plaques solars solen ser fàcils d’instal·lar. Els experts realitzen un estudi del perfil de consum de família i el tipus de coberta de l’habitatge. Així s’instal·larà la placa més adequada al perfil, adaptant-lo a les característiques individuals de la família. Després, es donarà d’alta i es legalitzarà la instal·lació. Si tens un habitatge unifamiliar, és fàcil instal·lar una placa solar. En aquest cas, l’estudi anirà orientat a la mena de coberta, l’orientació de la casa i també si existeixen o no ombres que puguin dificultar. A més, ha d’existir un espai per al transformador de corrent continu a alterna, el qual es coneix com a inversor.