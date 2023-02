L’actual crisi energètica i de matèries primeres, les quals han fet que els preus de l’electricitat s’enfilin com mai, posen sobre la taula la conveniència d’un canvi del model energètic, basat molts cops en l’autoconsum que fan possible les plaques fotovoltaiques que Bassols Energia posa a l’abast de famílies, empreses, comunitats de veïns i/o. La companyia aposta clarament per la transició energètica al 100%, oferint autoconsum, la bateria virtual, bateries d’emmagatzematge, punts de recàrrega de vehicle elèctric i innovant en més solucions de forma constant per fer partícip a tothom del canvi.

Quins avantatges reporta l’autoconsum al consumidor, tenint en compte la crisi energètica actual, que està fent que els preus de l’electricitat s’enfilin com mai?

És la millor manera de reduir la factura elèctrica de manera sostenible, protegint el medi ambient i recuperant la inversió en 4-7 anys, amb els preus actuals de l’energia. Tot allò que siguem capaços de generar nosaltres mateixos no cal anar al mercat a comprar-ho ni pagar els preus actuals. Gràcies als excedents produïts, tenim l’oportunitat d’injectar a la xarxa energia 100% renovable. Participem i som protagonistes de la transició energètica.

Quins estalvis en la factura elèctrica podem observar i en quin termini de temps, aproximadament?

A Bassols Energia estudiem cada cas de manera personalitzada. Podem aconseguir un estalvi anual del 15-40% en el terme d’energia, depenent de paràmetres com el perfil de consum o la capacitat de producció i d’emmagatzematge. Podem assegurar que des del primer moment que la instal·lació funciona, l’estalvi és real.

És molt complex entomar el canvi? Les instal·lacions d’autoconsum, per exemple, són difícils de muntar?

Actualment, tenim tecnologia, regulació i processos de tramitació madurs, sistemes professionalitzats de muntatge i un producte molt competitiu. Gaudir dels beneficis de l’autoconsum a llars, empreses, comunitats de veïns o comunitats energètiques és molt senzill.

La normativa continua sent un fre? Com assessoren des de Bassols Energia per superar els hàndicaps que se’n puguin derivar d’aquesta normativa?

Certa normativa i tramitacions han sigut un fre històricament, però està millorant. A Bassols Energia cooperem amb associacions i grups de treball per innovar en productes i tecnologia. Així mateix, col·laborem amb administracions i òrgans competents per tal de desenvolupar normatives que accelerin la transició energètica que tots necessitem.

Com ajuden tanmateix a què aquest consumidor s’apoderi a l’hora de conèixer i optimitzar la seva despesa energètica?

En primer lloc, aportant informació de manera transparent amb les nostres eines digitals com l’oficina virtual. També informant als clients a les nostres oficines físiques, apostant i invertint en innovació, i oferint productes i eines innovadores als nostres clients per optimitzar la seva despesa energètica, fent que l’autoconsumidor sigui el protagonista del canvi.

L’eficiència energètica que persegueix aquest canvi de paradigma també s’estén a la mobilitat gràcies a la presència cada cop més gran del vehicle elèctric, terreny en el qual també treballen. Quins serveis posen a l’abast de la població, en aquest altre segment?

Oferim punts de càrrega per instal·lar a casa i punts de càrrega a les empreses, i tenim carregadors instal·lats en espais públics amb previsió d’instal·lar-hi més. Estem al capdavant de la innovació per a poder posar a l’abast dels nostres clients productes i serveis de V2X (Vehicle to Everything), fer servir les bateries dels nostres cotxes per a les llars, etc.

Cap a on preveuen que evolucioni el mercat de l’autoconsum i de la mobilitat elèctrica en el curt termini?

Estem veient una clara acceleració d’aquests mercats. Estem convençuts que les noves normatives, ajuts i finançaments faran encara més atractius els productes, serveis i models de negoci relacionats.