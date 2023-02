Des de fa un temps, l’autoconsum solar compartit és una opció cada cop més demandada per les empreses i comunitats que desitgen generar energia per consumir-la de forma eficient, rendible i respectuosa amb el medi ambient. La normativa permet que diversos usuaris comparteixin una mateixa instal·lació de panells solars, amb una sèrie de requisits previs.

Aquesta modalitat permet reduir els costos d’instal·lació i de manteniment de la planta, així com els de la factura de la llum. L’autoconsum es pot realitzar a qualsevol coberta, tant si és residencial com a un polígon industrial.

Solarcasa és una enginyeria instal·ladora ubicada a Llagostera que ofereix solucions d’energia solar residencials, comercials i industrials. Solarcasa compta amb un equip de professionals propis en enginyeria, instal·lació i manteniment de sistemes solars fotovoltaics per proporcionar als clients la solució que s’adapti millor a les seves necessitats.

Els serveis de Solarcasa inclouen des del disseny de sistemes a la instal·lació, legalització i tramitació per satisfer les necessitats de cada client. Per a més informació, es pot contactar a info@solarcasa.cat o al telèfon 872 993 081.

L’empresa es compromet a proporcionar productes i serveis de qualitat que siguin fiables, rendibles i respectuosos amb el medi ambient, tant pel que fa a panells com a inversors, suports i bateries.

A més, ofereix un servei d’atenció personalitzada per ajudar els clients a comprendre com funciona un sistema fotovoltaic i prendre decisions informades.

Empresa amb compromís social

Fa tres anys que Solarcasa colabora amb la Universitat de Girona (UdG), en un projecte de Cooperació al Desenvolupament en escoles rurals, dissenyant i instal·lant sistemes fotovoltaics. El primer any a l’escola d’Abay Mado a Etiòpia. Els dos últims a Tanzània a dues escoles masai que no disposaven d’electricitat.

Aquestes instal·lacions permeten a més de 400 nens millorar les condicions d’aprenentatge i els hi obren la porta a un futur millor. Des dels inicis de Solarcasa la seva intenció sempre ha estat de compromís amb la societat i contribuir per aconseguir una millor qualitat de vida per a tots.