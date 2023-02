Asetrans, l’associació de transportistes de Girona, demana la col·laboració de les administracions perquè les empreses del sector es coordinin i encarin amb garanties l’actual context de digitalització. Ho ha fet aquest dimecres a través del seu president, Eduard Ayach, en el context d’un acte al Centre de Formació i Serveis del Transport de la Central Integrada de Mercaderies (CIM) de la Selva, a Vilobí d’Onyar.

Durant la xerrada, Ayach ha expressat la «necessitat» que les «administracions busquin la manera de coordinar les empreses privades pel que fa a les dades públiques» i que el sector hauria d’anar de la mà, i no per lliure, perquè tot sigui més fàcil i augmenti la productivitat. «Hi ha gestions de recursos humans per les quals necessitem una cinquantena de papers i tot això podria estar al núvol», ha afegit.

A la jornada també han intervingut Genís Roca, president de la fundació PuntCat, empresari i professor universitari, i Josep Maria Fortuny, subdirector general d’Ordenació del Transport i Desenvolupament Sectorial al Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya.

Roca ha explicat que la digitalització «va començar a la dècada dels vuitanta i sobretot noranta, quan va arribar la tecnologia», tanmateix, afirma que «els nostres sistemes informàtics de gestió estan massa vells i el seu estat és tan crític que, si fallen, ens podem posar a tremolar».

L’empresari considera que «les accions tecnològiques no les resoldran les empreses elles soles ni amb un sector fragmentat i atomitzat com l’actual, sinó que necessitem una acció col·lectiva per trobar les eines necessàries», afegint que això «no només passa al sector del transport, sinó a tot arreu: restauració, asseguradores, venda al detall...».