CaixaBank ha anunciat el seu compromís de «no abandonar» cap municipi de les comarques gironines on és l’única entitat financera. Segons assenyala l’entitat en un comunicat, tenen a disposició dels seus clients «la xarxa d’oficines més gran del sector», i assegura que dels 117 municipis on té presència a la província de Girona, n’hi ha 54 on és l’única entitat bancària amb sucursal.

Segons indica l’entitat, de les 117 oficines que tenen a la província, n’hi ha 29 que són oficines tipus «store», un model d’oficina que qualifiquen de «referència en l’àmbit urbà, que compta amb un horari d’atenció ininterromput de matí i tarda, un equip de gestors especialistes i més serveis comercials i tecnològics.» A més, CaixaBank defensa que disposa de la xarxa de caixers «més extensa del país» i que a Girona té un total de 351 terminals. Segons afegeixen, aquesta infraestructura dona servei a més de 564.000 clients a la província de Girona, que estan gestionats per un total de 555 empleats. A més, recorden que a les comarques gironines hi ha dos centres de banca privada per a clients particulars amb una posició de més de 500.000 euros, des dels quals s’ofereixen diversos models de servei: des de l’assessorament tradicional fins a l’assesorament independent, així com serveis de broker. Les empreses s’atenen des de tres centres especialitats, ubicats a Girona, Figueres i Cassà de la Seva, des dels quals es dona servei a empreses amb una facturació entre dos i 500 milions d’euros, amb l’objectiu d’oferir «solucions innovadores» i a mida amb una atenció especialitzada. Finalment, el comunicat de CaixaBank acaba amb el compromís de «no abandonar cap municipi de la xarxa d’oficines, que és molt potent i que té un doble objectiu». El primer, indiquen, és «servir als seus clients», i en segon lloc, volen jugar un paper «molt important en contribuir a la inclusió financera de totes les persones».