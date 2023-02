El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural pretén que més del 50% de les explotacions catalanes siguin sostenibles des d’un punt de vista ambiental, econòmic i social a través de la nova certificació de la Producció Agrària Sostenible (PAS), a la qual el sector podrà adherir-se de forma voluntària.

A les comarques gironines, fins a 7.946 explotacions agràries podran fer ús de l’eina com a automillora de la sostenibilitat de la seva explotació i obtenir aquest segell certificat a la demarcació. En concret, 4.468 explotacions agrícoles i 3.478 explotacions ramaderes de la demarcació podran aconseguir el certificat de la PAS.

«Calcular el perfil de sostenibilitat»

La directora general d’Agricultura i Ramaderia, Elisenda Guillaumes i Collel, i la directora dels serveis territorials del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda rural, Elisabet Sánchez i Sala, han presentat aquest dimecres al sector agrari de Girona el nou model productiu de Producció Agrària Sostenible amb l’objectiu de poder avaluar, classificar i reconèixer les explotacions agràries catalanes segons el seu nivell de sostenibilitat.

El Govern està elaborant la nova Llei de Producció Agrària Sostenible i, alhora, s’està desenvolupant la certificació de Producció Agrària Sostenible, que permetrà acreditar legalment les explotacions sostenibles catalanes identificant els seus productes amb l’objectiu de fer arribar el missatge als consumidors», segons detalla la Generalitat.

Per tal d’obtenir aquesta certificació, els productors hauran de digitalitzar les dades de la seva explotació i mitjançant, la «PAS-Calc», la calculadora de sostenibilitat que el Departament posarà a disposició del sector, podran obtenir l’informe de sostenibilitat. Elisenda Guillaumes relata que amb l’eina es pretén «calcular el perfil de sostenibilitat» que serveix com a «radiografia o foto de com està la seva explotació en aquell moment de manera que quan hi hagi la PAS, que segurament serà el 2024, ells ja coneguin com està la seva explotació i puguin millorar els diferents aspectes».

Per a la digitalització de les dades, el Departament ha obert la primera línia d’ajuts de l’Estratègia Alimentària de Catalunya (PEAC) que ara mateix es pot sol·licitar, fins al 27 de febrer. En total es destinaran fins a 1,2 milions d’euros per poder calcular aquest perfil amb un topall màxim de 5.000 euros d’ajut per cada explotació. De moment aquests ajusta només estaran disponibles pels sectors de la fruita dolça, l'horta i la llet.