Comprar un habitatge de nova construcció a la ciutat de Girona el 2022 ha estat un 1,3% més car que l'any anterior i el preu, de mitjana, s'ha quedat en 317.558 euros. Segons dades de l'Associació de Promotors de Catalunya (APCE), en el cas dels habitatges unifamiliars, només s'ha construït una casa nova en aquest últim any a la capital amb un preu de 695.000 euros. A més, els pisos de nova construcció tenen un 4,5% més metres quadrats que el 2021. Pel que fa a la demarcació, Roses és el municipi amb el preu per metre quadrat útil més car amb 6.398 €. El segueix Platja d'Aro amb 5.793 € i Lloret de Mar amb 5.761 €. Per contra, les ciutats més baixes són Figueres (1.572€) i la Bisbal d'Empordà (1.542€).