«Els joves no tenen un problema d’accés financer a l’habitatge»

Durant mesos, s’ha vaticinat un 2023 de recessió. Les previsions i les dades ara no apunten en aquesta direcció. Com s’explica aquest canvi?

Prevèiem una recessió tècnica, no tant a Espanya, que no va ser mai confirmada, però sí a Alemanya o els Estats Units, i de sobte hem canviat a una situació en què la recessió sembla que no es produirà en els propers trimestres. Això no vol dir que una mica més endavant es produeixi. Realment, la desacceleració de l’economia no ha sigut tan forta i no ha donat lloc a dos trimestres de creixement negatiu del PIB. Per què? Hi ha certes inèrcies, les mesures que estan adoptant els governs fan que l’economia no s’estigui esfondrant del tot, l’estalvi de l’època de la covid que encara sembla que està funcionant... Dos matisos. Un, malgrat l’afebliment de l’economia, aquesta vegada no hi haurà un impacte en el mercat de treball, més aviat es continua creant ocupació. Per què? Potser perquè té unes característiques en el seu funcionament que fan més fàcil que es pugui crear ocupació i potser perquè s’està produint una certa renovació generacional que no aprecien les estadístiques en molts casos, és a dir, s’està jubilant molta gent i ocupa el seu lloc gent amb noves capacitats. Crec també que tenim un problema en el càlcul del PIB. Hi ha una cosa que no estem recollint i aquí hi pot haver el problema. El PIB no reflecteix la realitat. Les activitats digitals i intangibles probablement no estan ben recollides. Sobre les activitats digitals no tenim moltes vegades ni impostos. Sorprèn que el mercat de treball estigui resistint relativament bé i l’economia no creixi tant. Hi ha una cosa que no quadra.

De tota manera, vist l’estrès al qual la covid i la inflació han sotmès l’economia espanyola els tres últims anys, caldrà concloure que tenia bases sòlides. O no?

L’economia espanyola continua tenint molts reptes. La seva capacitat de resistència és més gran avui que fa 15 anys amb la crisi global perquè no tenim tanta dependència de la promoció immobiliària, de la construcció, i això és una bona notícia, perquè no són béns comercialitzables. Allà no competeixes. On cal mirar és si hem augmentat la competitivitat i aquí sí que hi ha relativament bones notícies perquè, malgrat tot, no hem perdut quota al comerç mundial. Les empreses espanyoles estan resistint. Dit això, tenim reptes. La productivitat no augmenta el ritme que tots desitgem. A més, tenim una espasa de Dàmocles, que són els comptes públics. Hi ha confiança per ara dels inversors. L’economia espanyola, com moltes altres, es troba en els pròxims anys en un dilema. Tenim coses prometedores, com les renovables, que cal aprofitar. L’hidrogen, en què Espanya tindrà un paper determinant. Però tenim el problema d’accés de les noves generacions a l’habitatge, salaris pitjors dels que tenim més edat.

La inflació subjacent no acaba de corregir-se i els preus dels aliments continuen disparats. Per què?

La subjacent el que està reflectint és que el xoc inicial del preu de l’energia ha anat expandint-se als aliments que es transporten, les matèries primeres, els xips... Podem dir que aquest càncer s’ha estès al conjunt de l’economia i costarà rebaixar-lo. Aquí, el paper del Banc Central Europeu és essencial perquè pot ajudar a refredar l’economia. És necessari. No volem que es trenqui el mercat de treball, però és evident que amb un crèdit al zero per cent hi havia empreses i famílies que estaven gastant quan no podien. Això cal refredar-ho, perquè, si no, no hi ha manera de rebaixar la inflació. La subjacent ha de començar a baixar quan els cargols del BCE es vagin collant. Si no és així, tenim un problema perquè podem estar causant una recessió més endavant sense la inflació controlada. Un segon element de risc és que comencem amb l’espiral de salaris. Els productes bàsics estan tenint una gran volatilitat. Inicialment, va afectar tot el que venia d’Ucraïna i Rússia, com els cereals, però estan tenint una gran volatilitat i caldrà analitzar per què s’encareixen tant les cadenes de compres des de l’agricultor. Hi ha moments en què l’energia no augmenta tant, el petroli baixa, i no s’ha reflectit tant. No hi ha restriccions de producte que l’encareixin.

Els preus pugen de forma irreversible, però els salaris no els acompanyen, de manera que els espanyols estan perdent poder adquisitiu, sobretot els que tenen menys ingressos. Què es pot fer?

Abaixar la inflació seria una mesura claríssima intentant alterar el mínim possible l’economia, és a dir, no entrant en recessió i amb pèrdua d’ocupació. Aquesta és la gran mesura. Dit això, els governs han decidit prendre mesures pal·liatives, que podem entendre però de vegades no són correctes. Per exemple, han abaixat els salaris, però tenim un munt de subsidis per al transport, per a moltes coses. Fa poc vaig estar a Nova Orleans en un fòrum econòmic i deien que avui l’espiral que tenim no és salaris/preus sinó subsidis/preus. Estan sent els governs amb les seves polítiques fiscals expansives els que estan mantenint la demanda i fent que la gent ho noti menys. Això no es pot mantenir gaire temps, perquè és un equilibri difícil i feble. Si no rebaixem la inflació, serà molt difícil la pròxima tardor aturar pujades superiors de salaris als convenis.

Quan passi aquest període d’alta inflació, el problema serà el deute?

El deute al nivell actual em preocupa, però em preocupa més el dèficit públic de cada any. Aquest deute és assumible si Espanya creix i deixa de tenir dèficits estructurals, corregeix la situació del seu sistema de pensions, comença a tenir un sistema fiscal suficient per al que vol gastar. No m’agradaria que arribés aquest debat una altra vegada per la tensió al mercat de deute. Per ara ha estat molt tranquil. Em preocupa l’agenda electoral perquè el mercat pot ser nerviós. Allà podem tenir un episodi de més tensió i potser els socis, si generem molta tensió, ens acaben dient: «Escolti, vostè, comenci a vigilar el seu dèficit públic». El deute no pesarà tant si es fan determinades reformes i l’economia funciona. El dèficit és el gran problema i hi haurà un moment en què caldrà pensar a augmentar els impostos o almenys la capacitat recaptatòria. Els nostres impostos no són dels més alts.

L’accés a l’habitatge ha esdevingut gairebé un impossible, sobretot per als joves, pels seus salaris, pels preus dels immobles i per les dificultats per aconseguir els diners per a una entrada ara que la banca ja no finança el 100% del crèdit. Els bancs haurien d’obrir la mà?

Els préstecs que donen més del 80% dels diners són arriscats, siguin de joves o de grans. Generen un problema, perquè vol dir que qui no té un petit estalvi no té fàcil accés a l’habitatge. Dit això, cal dir que comprar un habitatge no pot ser tot a deute. Potser cal buscar determinades solucions per als joves, que no crec que tinguin un problema d’accés financer a l’habitatge, el que tenen és un habitatge que se’ls resisteix per tot arreu. Comprar és caríssim, llogar també. És un problema molt seriós. El que cal fer és augmentar l’oferta per abaixar els preus. Posar límits al preu no funciona mai. El que funciona és augmentar el nombre d’habitatges. Com? A Espanya no hi ha política d’habitatge. N’hi va haver als noranta, però no l’hem tornat a reprendre. No li ha interessat a cap Govern. És costosa però es pot fer acompanyat del sector privat per a habitatges socials. Cal obrir aquest debat. Tenim un munt d’habitatges desocupats, alguns de la Sareb. Se’n poden crear de nous. Les autonomies que siguin capaces de desenvolupar una política d’habitatge tindran un factor a favor seu.