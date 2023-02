La internet de les coses mana en la indústria

Molts dispositius han estat interconnectats des dels anys 80. Però, amb l’entrada d’internet, l’escala de connexions va començar a generar valor. I aquesta gran quantitat de dades interconnectades creen beneficis a la indústria, el medi ambient, la seguretat, l’eficiència i el rendiment. L’anomenada internet of things (IoT), que representa aquesta realitat, es cola cada vegada a més empreses. De fet, el 91,5% de les firmes europees ja consideren que és una tecnologia fonamental per al seu èxit, segons l’últim informe Iot singals de Microsoft. «En tenir més connexions als dispositius s’ha produït una optimització més gran dels processos, per exemple a l’hora de revisar les incidències de les fàbriques. I en els últims dos anys ja s’han passat d’uns 10.000 milions de dispositius connectats a 40.000 arreu del món», explica Yasser Alsaied, vicepresident de la IoT d’Amazon Web Services (AWS). Termòstats, sensors de llum, alarmes, robòtica..., quines són les últimes tendències?

«Cada vegada veurem més adopció al món de l’automoció. El 2030, el 95% dels cotxes estaran connectats al núvol, cosa que els facilitarà molt el creixement», afegeix Alsaied. D’altra banda, també es veuran novetats en serveis, seguretat, control de trànsit i control de la contaminació. Ona és un cotxe autònom i elèctric dissenyat per la UPC i el hub d’investigació i innovació en automoció i mobilitat Carnet. Aquest, que es va presentar fa uns dies al IoT Solutions World Congress i que espera la legislació que li permeti circular, és capaç de portar els paquets a la gent i fins i tot la compra. «Funciona amb bateries i pot carregar fins a 100 quilograms de pes», explica el seu responsable de projectes Clément Lemardelé. Bessons digitals Un altre gran avenç de la IoT consisteix en la creació de bessons digitals, que cada vegada es veuran més. Un bessó digital consisteix a crear una impressió virtual d’una cosa física, com una fàbrica o un edifici. AWS disposa del seu propi creador de bessons digitals, Twinmaker. «El que fa és connectar-se a totes les àrees de control, càmeres i sensors, i donar sentit a les dades», descriu Aslaied. Tiago és un robot construït per Pal Robotics, que també va assistir al IoT Solutions World Congress per mostrar la seva precisió a l’hora de manipular mercaderies i objectes. La companyia ha incorporat un software que permet «operar la mà en forma de pinça del robot remotament», explica el CEO de l’empresa Francisco Ferro. Un dels usos principals és per a l’ajuda de persones grans, al poder donar l’alerta de socors si és necessari. L’empresa va néixer el 2008 i ja disposa d’uns 100 empleats, amb una facturació de cinc milions que dediquen en la seva gran majoria a la reinversió. En tot cas, l’anàlisi de dades ajuda a prendre les decisions que siguin més adequades i ràpides a qualsevol sector gràcies a la internet de les coses.