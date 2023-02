La PAS classificarà les explotacions sobre la base de la sostenibilitat

Avaluar, classificar i reconèixer les explotacions agràries catalanes sobre la base del seu nivell de sostenibilitat ambiental, social i econòmica és l’objectiu del nou model productiu de Producció Agrària Sostenible (PAS). La directora general d’Agricultura i Ramaderia, Elisenda Guillaumes, va presentar dimarts a Lleida el PAS i va destacar que amb aquest pla el seu departament pretén que més del 50% de les explotacions siguin sostenibles no només des d’un punt de vista ambiental, sinó també des d’una visió econòmica i social.

El sector agrari podrà accedir a aquesta nova certificació de forma voluntària i, segons Guillaumes, Lleida és la província amb més explotacions que se’n podran beneficiar, 21.518 de les 53.384 que hi ha per tot Catalunya i podran obtenir el certificat.

Guillaumes va assegurar que «volem acompanyar els productors en aquesta transformació cap a la sostenibilitat global i posar en valor i fer visible l’esforç que molts productors ja estan fent per aconseguir aquests nous reptes». D’aquí que el Govern estigui elaborant la nova Llei de Producció Agrària Sostenible i, alhora, desenvolupi la certificació de Producció Agrària Sostenible, que permetrà acreditar legalment les explotacions sostenibles catalanes identificant els seus productes amb l’objectiu de fer arribar el missatge als consumidors . «És un projecte ambiciós, però estem convençuts que hem de ser el motor impulsor d’aquesta transformació perquè creiem que és una gran oportunitat per al sector», va afegir Guillaumes.

Pel que fa al punt de vista ambiental, es contemplen factors com la gestió de l’aigua, la biodiversitat del sòl, l’aire i els materials i l’energia utilitzada, així com la salut i el benestar animal. De fet, la directora general va destacar que amb prou feines el 9% de les explotacions agrícoles i el 6,3% dels ramaders produeixen segons les certificacions de qualitat que hi ha a Catalunya.