Btwice: D’un garatge de Fogars a vendre motos elèctriques a Àsia

La creació del centre tecnològic de desenvolupament i innovació dels vehicles elèctrics de dues i tres rodes, Btwice, es remunta a fa vuit anys, tot i que per entendre la seva història cal tirar enrere. Els dos socis fundadors, Boris Sánchez i Àlex Ballesta, es van conèixer el 2010, quan tots dos treballaven a la marca de motos Ossa, Sánchez com a director d’R+D mentre que Ballesta era director de vendes. Àlex Ballesta relata com, en aquell moment, alguns clients suggerien canvis a les motos. «Aquestes possibles millores les traslladava al departament d’enginyeria, però des de la direcció, per la situació de l’empresa, ens deien que no era el moment. Llavors, com que nosaltres som uns apassionats de les motos, vam pensar a anar al garatge de casa per intentar innovar pel nostre compte», explica.

A partir d’aquell moment, tots dos, en el seu temps lliure, es reunien al garatge dels pares de Ballesta, a Fogars de la Selva, per fer l’R+D de peces per a motos que després es prototipaven amb eines casolanes. Després de la validació dels prototips els dos amics subcontractaven la fabricació,a petita escala, a empreses especialitzades. El punt d’inflexió va arribar quan van rebre una comanda de la marca de motos Gas Gas, que necessitava uns discos d’embragatge, la fabricació dels quals els dos amics podien gestionar. Aquesta comanda va marcar el camí cap a la professionalització. Tots dos van decidir deixar els seus respectius treballs per fundar oficialment Btwice, era l’any 2014. El mercat asiàtic, predominant Actualment, la companyia gironina cobreix ja totes les etapes de creació del producte, des dels primers esbossos conceptuals fins a la industrialització, passant pel disseny, desenvolupament, prototipat, validació i homologació. L’empresa ofereix productes especialitzats per a motos elèctriques a més de prototips d’aquest tipus de vehicles per a startups o marques de motos de renom. Les seves instal·lacions, a Begur, ocupen fins a 600 metres quadrats i l’empresa té una plantilla de 14 treballadors. Des de la companyia relaten que el sud-est asiàtic suposa entre en 80% i un 90% de la facturació de l’empresa, que l’any passat va arribar als 1,2 milions d’euros, doblant les xifres de 2021. Btwice ven els seus productes a més d’una trentena de marques de motos, entre les que predominen Scorpio, Alva, Gesits o eBikeGo, com els principals clients. «El mercat de les motos elèctriques és un mercat que està creixent, ara és el moment que està explosionant», afirmen els cofundadors de la companyia. Des que van començar al garatge asseguren que han venut productes a tot el món, tanmateix, des de la formalització de l’empresa tot s’ha centrat en el mercat asiàtic i l’europeu. Ronda de finançament Btwice ha obert ara una ronda de finançament d’1,2 milions d’euros. L’objectiu és comercialitzar nous productes especialitzats per aquest tipus de vehicles, amb un projecte de dos milions d’euros. Els socis de la companyia busquen una injecció de capital per a la producció de les peces, ja que expliquen que l’empresa s’està fent càrrec del desenvolupament. A més, la companyia obrirà una oficina comercial al sud-est asiàtic, per guanyar proximitat amb els seus principals clients. Un altre dels objectius de Btwice és treballar en la internacionalització de l’empresa i consolidar-se al mercat asiàtic. De fet, expliquen que, per exemple, a Indonèsia es venen fins a sis milions de motos, mentre que el mercat europeu no arriba al milió. Els cofundadors asseguren que tenen una capacitat productiva gegant, però que falta coneixement d’alguns aspectes tècnics, «aquí és on entrem nosaltres», afirmen.