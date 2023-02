L'economia espanyola experimentarà una "important desacceleració", passant d'un creixement del 5,5% el 2022 a situar-se al voltant de l'1% el 2023. Amb tot, "no hi ha riscos evidents de recessió", és a dir, d'encadenar dos trimestres amb resultats negatius. Són les conclusions principals de l'Informe Econòmic i Financer d'Esade del primer semestre de l'any, que s'ha donat a conèixer aquest dilluns. Els principals riscos per l'economia espanyola són l'alt endeutament i la pujada del cost del servei del deute, així com "la manca d'ambició a l'àmbit de les reformes estructurals en any electoral", relata l'informe. Amb tot, l'estudi assenyala que les previsions per a Espanya són millors que les de les principals economies europees.

Els motius que expliquen aquest millor comportament són la menor exposició a l'economia russa i ucraïnesa i a algunes polítiques implementades, com l'excepció ibèrica al mercat elèctric i el topall del gas. L'informe posa de manifest que el creixement del PIB espanyol del 2023, previst en un 1%, dependrà del comportament dels preus de l'energia, de l'evolució de la inflació i de les decisions que prengui el Banc Central Europeu en relació als tipus d'interès. També serà "determinant" el funcionament del mercat de treball, que podria haver assolit "el nivell potencial d'ocupació". Segons els autors, la sobreexposició a estímuls fiscals durant els darrers mesos, amb polítiques com el fons Next Generation EU, pujades de les pensions o del Salari Mínim Interprofessional, "podria frenar el procés de desinflació iniciat a finals de l'any passat". Per sectors, el de la construcció s'enfrontarà a un any "d'importants oportunitats", gràcies a les inversions impulsades pels fons Next Generation EU, mentre que les previsions per al sector serveis, encara que també es mantenen en un optimisme relatiu, són més incertes a causa que l'evolució del consum. Pel que fa a la indústria, però, "la incertesa serà elevada a causa de les tensions geopolítiques i els canvis reguladors per combatre l'emergència climàtica i consolidar l'autonomia industrial. En relació a la banca, a escala global, aquest serà un any de creixement econòmic feble a causa de l'enduriment de les condicions financeres. En aquest 2023, es preveu un creixement global al voltant del 2,9%, amb una desacceleració més evident en el cas de les economies avançades: Estats Units (1,4%), zona euro (0,7%) i Japó (1,8%). El creixement de la Xina pujarà moderadament fins al 5,2%.