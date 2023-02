L'any 2021, en Francisco, veí de Maçanet de la Selva, va comprar una moto nova, una MITT 125 MB Custom, a un taller proper a casa seva. Mesos més tard, quan el vehicle tenia tan sols 450 km de rodatge, va començar a fallar, "la moto s'ofegava constantment", relata en Francisco.

Ell va explicar la situació a l'establiment on havia comprat el vehicle, allà el van derivar al concessionari oficial de la marca a Girona, on van arribar a la conclusió que calia canviar una peça de la moto.

Aquest problema va tenir lloc a principis de març de 2022, gairebé un any després la peça encara no ha arribat i en Francisco encara no té la seva moto arreglada. "Jo continuo pagant l'assegurança i el crèdit que vaig demanar per pagar la moto. Des del concessionari em diuen que no arriba la peça i no me la poden canviar per una nova, tot i que està en garantia", explica.

Des del concessionari afirmen que a MITT hi ha hagut un "canvi generacional" dels models de motos de la marca a més d'un canvi de proveïdor. "Cada setmana els fem arribar un correu electrònic amb el que necessitem, però no tenim resposta, segurament no llegeixen els missatges", afirmen.

Asseguren que "insistim molt", ja que el cas d'en Francisco no és l'únic problema que han tingut amb una moto d'aquesta marca. "En reiterades ocasions hem demanat que ens enviïn la peça o una moto nova", expliquen. Des del concessionari consideren que és possible que amb l'increment de costos el proveïdor estigui esperant a "omplir palets sencers amb diferents comandes" abans de fer l'enviament.

En Francisco continua a l'espera, després de reclamar a diferents entitats com l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU). Actualment, no disposa del seu vehicle i assegura que "ja no sé què més fer".