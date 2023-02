Es busquen persones per exercir una feina de futur, amb llibertat de moviments, amb recorregut i amb la garantia de rebre una formació de qualitat. En definitiva, es busquen conductors. Des del sector del transport s’ha anat repetint la necessitat de què calen conductors per desenvolupar l’ofici que ofereix condicions molt diferents a les que existien anys enrere. El perfil que es busca seria el d’una persona jove amb ganes de formar-se. Des de l’Associació de Transportistes (Asetrans) ho tenen molt clar i des de fa temps aposten de manera molt clara per la formació professional pròpia el que ha permès la incorporació de nous conductors.

El transport és un sector de futur on la tecnologia a l’hora de conduir un camió ha avançat molt i on també s’ha aconseguit una regulació dels horaris i les condicions a l’hora de fer les càrregues i descàrregues. S’han regulat també les condicions laborals amb tot el que implica també els riscos laborals. I un dels estereotips que es volen trencar és que no és un ofici únicament masculí sinó que també està obert al públic femení. És una sortida laboral de futur on existeix una llibertat «i on es té contacte cada dia amb persones diferents, es veuen altres llocs, i els horaris estan regulats», explica Eduard Ayach, president d’Asetrans. Un cop entrada en una fase post Covid s’ha recuperat l’activitat d’excursions i sortides i això ha tornat a evidenciar la manca de conductors. Han augmentat també les línies regulars i falten també conductors en el servei discrecional. Tot plegat, fa que s’insisteixi en la necessitat d’incorporar nous conductors al sector, ben formats i amb garanties i això és possible gràcies als programes de formació que es porten a terme i en donar facilitats per obtenir carnets i certificats. I en això, les comarques gironines són pioneres gràcies al treball fet des d’Asetrans.