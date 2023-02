Calsina Carré és una multinacional familiar de referència al món del transport i la logística, amb seu a Pont de Molins (Alt Empordà), amb més de 50 anys d’experiència. La segona i tercera generació familiar, lideren actualment aquest projecte mantenint l’esperit emprenedor dels seus fundadors, Jaume Carré i Cristina Calsina. Amb filials a 6 països: Espanya, Holanda, Romania, Tunísia, Marroc i Turquia; la multinacional té una forta presència a Europa i el Magreb. La seva àmplia trajectòria ha vingut marcada per la contínua cerca de noves oportunitats i la diversificació de les inversions. A dia d’avui, el Grup compta amb una facturació de 160Mio€, emplea més de 700 treballadors, mou una flota de més de 1.000 vehicles i treballa per a clients de referència de sectors com l’automoció, el químic, la indústria i l’alimentació. En els darrers anys, conscients de la problemàtica medioambiental, Calsina Carré ha potenciat la seva oferta intermodal a través del transport ferroviari i marítim i ha apostat per a provar alternatives més sostenibles com el duo tràiler. L’any passat ja va renovar la seva flota incorporant nous furgons i pneumàtics ecològics i va acondicionar la seu central per a la instal·lació de 360 plaques solars que els permeten un estalvi anual de fins a 56,5 tones de CO2.

L’aposta de futur de Calsina Carré és posar la tecnologia i la innovació al servei del medi ambient. La multinacional ha invertit intensament en l’adaptació de la seva flota per a poder accedir al ferrocarril i treballa contínuament amb les administracions i els diferents operadors ferroviaris a la cerca d’opcions de menys impacte mediambiental. L’any passat l’empresa va efectuar més de 10.000 viatges en tren connectant França, Alemanya i Luxemburg. Fruit d’aquesta estratègia, Calsina Carré és ja un dels operadors amb més presència a les terminals ferroviàries que connecten el sud de França amb altres punts d’Europa. Seguint amb la línia sostenible el 2021 l’empresa va presentar el seu primer duo tràiler de baixes emissions, essent així una de les empreses pioneres a impulsar-lo a Catalunya. Aquesta combinació els permet reduir les emissions de CO2 fins a un 25% per trajecte, així com un important estalvi de costos logístics en el transport.