Anem dirigits i encaminats cap a un model de mobilitat. I aquest model haurà d’englobar totes les modalitats de transport ja sigui de mercaderies, de viatgers o la distribució urbana i amb una mateixa estratègia. Des de l’Associació de Transportistes de Girona (Asetrans) es té molt present aquesta concepció i es té molt assumit que cal una mobilitat diferent, apostant per una mobilitat més eficient i, per aconseguir-ho, caldrà que l’administració hi posi tot l’èmfasi a l’hora d’aplicar noves propostes.

El primer de tot és que hi hagi una bona xarxa de comunicacions i que les infraestructures viàries compleixin bones condicions. Pel que fa a les comarques gironines els focus més prioritaris serien l’autopista AP7 com també especialment el tram de la carretera N-II tant a la part sud (Tordera-Blanes) com la connexió amb la C-32, considerat per Eduard Ayach, president i responsable del transport de mercaderies d’Asetrans, com el vial «més natural dels gironins per anar a Barcelona». Un altre punt d’interès en clau gironina seria la zona de La Jonquera-Figueres. En paraules d’Ayach tot el que s’ha anat fent fins ara per solucionar els problemes a l’autopista «són invents» quan, el que cal, és que davant la manca d’infraestructures, hi hagi una actuació global per part de l’administració.

Des d’Asetrans, juntament amb la Foeg i amb el suport de la Diputació, s’està treballant en la distribució urbana. Aquest és un punt que preocupa molt al sector. Cada vegada hi ha més restriccions i impediments per fer el repartiment de matèries en alguns municipis.

Cal una regulació i la idea és posar en marxa taules de treball i parlar amb els ajuntaments dels 26 municipis identificats on existeix una certa problemàtica a l’hora d’establir hores i zones per fer el repartiment de mercaderies. També dins del model de mobilitat estaria inclòs el transport de viatgers pel que fa a les zones dels baixadors que hi ha en algunes ciutats i les taxes que s’apliquen.

Un altre dels temes que preocupa al sector del transport i que estaria inclòs en aquest nou model de mobilitat és la proliferació de les zones de baixes emissions a algunes ciutats. El sector de les mercaderies considera que hauria de tenir un tracte diferent pel que fa a l’amortització dels vehicles -no és el mateix que en el cas dels vehicles particulars- i pel que fa a la bonificació del transport públic caldrà estar al cas si es decideix retirar per veure on se situa la demanda i evitar que el preu recaigui tot en l’usuari.