El Servei Català de Trànsit i el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana van decidir davant de l’increment d’incidències a l’autopista actuar en quatre trams , en concret sobre 83 quilòmetres, limitant i controlant la velocitat per reduir la sinistralitat i les congestions. El principal punt on s’està actuant correspon als 29 quilòmetres d’autopista paral·lels a la B-30, al Vallès, on s’han creat trams de velocitat variable de 100 o menys km/h. També s’ha limitat la velocitat a 100 km/h entre Calafat i l’Ampolla, i entre Altafulla i Constantí, direcció sud, hi ha ara un radar de tram per garantir que no se superen els 120 km/h

El trànsit a l’autopista AP-7 s’ha incrementat un 40% i en un 30% en el cas de vehicles pesants. Això ha contribuït a augmentar la sinistralitat i la sinistralitat amb víctimes, que en el cas d’aquesta via ha crescut un 11%, i que a banda dels malaurats danys humans també ha generat nombrosos episodis de retencions. De fet, la congestió vinculada a incidents de trànsit s’ha disparat fins el 98%. Davant d’aquesta situació es va decidir implantar aquestes mesures. L’últim tram on es va actuar és el que coincideix amb la ronda de Girona, on l’AP-7 disposa de quatre carrils. Aquí s’ha fet una intervenció un pèl diferent a la resta. «El que volem és que l’AP-7 es mantingui en tres carrils continua i especialitzar el quart carril per un ús prioritari per a facilitar l’entrada i sortida a l’autopista» va explicar en el seu moment el secretari general d’Infraestructures, Xavier Flores,que va afegir que en aquest carril la velocitat màxima serà de 80 km/h. Les mesures ja estan en vigor. Altres inversions De manera generalitzada, el Ministeri continuarà estenent en els propers mesos la banda sonora fresada en el voral dret, cosa que contribuirà significativament a evitar sortides involuntàries de calçada, tant de vehicles lleugers com pesants. El Ministeri té previstes altres actuacions a l’AP-7 i a l’AP-2 a Catalunya per valor de més de 1.000 milions d’euros. Les obres s’aniran executant per fases i en diferents trams.