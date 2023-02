El conseller de Territori, Juli Fernández, va destacar que els pressupostos preveuen 2.665,7 milions per al transport públic, xifra que representa un increment de l’11,1% respecte els comptes del 2022 i un 65,4% del total. Aquest percentatge, ha remarcat, s’eleva fins prop del 70% si s’hi afegeix la compra dels deu trens per a la línia R-aeroport i els quatre combois de la línia de Rodalies Lleida-Cervera-Manresa, entre d’altres. En una compareixença a la Comissió de Territori, el conseller també va subratllarl’augment en polítiques d’habitatge, el 14,8% del total i un 7,2% més, fins als 604,9 milions. En total, els comptes destinen 3.863,6 MEUR (+4,7%) per al Departament de Territori incloent el seu sector públic i sense fons NGEU.

Segons va detallar el conseller fa uns dies durant la seva compareixença a la Comissió de Territori per presentar els pressupostos, en el cas dels fons React el pes de la mobilitat sostenible i del transport públic també ocupa gran part del pes, amb un 61%, acompanyat d’un 24% en infraestructures ferroviàries i d’un 13% en carreteres; mentre que la pràctica totalitat (96%) dels MRR es destinen a polítiques d’habitatge i el 4% restant a mobilitat sostenible. Els 212 milions contrasten amb els 579,6 milions del 2022, tot i que aleshores es van comptabilitzar els exercicis 2021 i 2022 per la pròrroga pressupostària. El conseller va apuntar que el transport públic i l’habitatge són dues de les prioritats del Departament, que respecte al conjunt del pressupost del Govern representa el 7,15% i és el quart més elevat per darrera Salut, Educació i Drets Social. «Entenem que el transport públic i l’habitatge son part intrínseca de les polítiques socials i de l’estat del benestar», va apuntar Fernández. Així, segons va comentar, els dos principals objectius són enfortir el transport públic i impulsar-ne les infraestructures. El conseller també va detallar que el principal receptor en aquest àmbit serà l’Autoritat del Transport Metropolità amb 1.687 milions, seguit d’Ifercat, amb 444 milions, i Ferrocarrils de la Generalitat, amb 270 milions. A banda, va recordar les mesures pactades amb es comuns en relació als títols de transport com és l’ampliació de la T-jove fins als 30 anys i el desplegament de la T-16 a tot Catalunya, mentre que per a la T-Mobilitat ha previst prop de 33 milions amb l’objectiu de prescindir de les zones tarifàries a partir de l’any que ve. Un altre dels eixos estratègics per Territori és el de les Infraestructures «resilients i competitives», amb 544,6 milions, que representa un 13,4% del pressupost i suposa un 5,% més. En concret, es destinaran als 6.070 quilòmetres de xarxa viària per fer-la més segura (459 milions), ampliar la xarxa de carrils bici (13,4 milions) i per a aeroports (18 milions) i ports de la Generalitat (21 milions). Entre les actuacions viàries, va citar el pla 2+1 en vis importants com la C-35, la C-15, la C-37 o la C-55, entre altres. En la seva compareixença, el conseller de Territori va explicar que el grau d’execució pressupostària un cop tancat l’exercici del 2022 ha estat del 98,88% d’obligacions reconegudes i d’un 99,51% de pressupost disposat.