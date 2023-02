El Gremi de Jardineria de Catalunya ha celebrat aquest dijous a Salt el seu Fòrum Professional anual, centrat enguany en la reivindicació del sector com a «peça clau» en la lluita contra el canvi climàtic. En aquest sentit, la jardineria professional defensa el seu «paper decisiu» en la gestió dels espais verds amb criteris de sostenibilitat i respecte per la biodiversitat, «aspectes imprescindibles per a la conservació dels ecosistemes». Asseguren que aquesta equació tenen un paper rellevant els jardins naturalistes, espais pensats des de la mínima intervenció i el respecte per la flora autòctona.

El Fòrum Professional de Jardineria ha reunit enguany més de 700 professionals i ha comptat amb la representació institucional d'Elisenda Guillaumes, directora general d'Agricultura, i Elisabeth Sánchez, Directora dels Serveis Territorials a Girona del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Males perspectives Des del punt de vista econòmic, expliquen que les perspectives per al 2023 no criden a l'optimisme. Els darrers anys, el sector havia consolidat un creixement sostingut del 5% anual, però l'actual context de crisi i alça de preus; la sequera, o les noves quotes per a autònoms, predominants al sector, fan preveure «un any més complicat que els anteriors». La formació, clau D’altra banda, el sector remarca «la importància de la incorporació a les empreses de professionals procedents de la formació professional reglada i la Formació Dual». En aquest sentit, el Gremi reclama a les administracions que es tingui en compte a les empreses del sector en la planificació, adequació i ampliació dels currículums. La formació, assegura el Gremi, és «estratègica» per al futur del sector.