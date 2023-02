L'estratègia de diversificar els mercats que ha fet la destinació de Lloret de Mar aquest 2022 ha contrarestat les conseqüències negatives per no haver tingut visitants de l'Europa de l'Est. El municipi ha apostat pel públic holandès i belga i el mercat ha respost positivament. A més, ha mantingut els visitants nacionals que van venir arran de la pandèmia i això ha fet possible una bona temporada d'estiu. Malgrat tot, Lloret encara té pendent acabar de recuperar els turistes internacionals que hi havia fora de la temporada alta el 2019. Aquest 2022 ha tingut 710.158 turistes estrangers, un 26% menys dels que hi havia l'estiu abans de la pandèmia. Per contra, el públic nacional ha crescut un 13% respecte al 2019.

Aquest divendres Lloret Turimse i Mabrian Technologies han presentat els resultats de l'anàlisi turístic del 2022 i les perspectives per a la pretemporada del 2023. Aquestes dades s'han extret gràcies a una eina d'intel·ligència turística i 'big data' de la destinació. En la presentació dels resultats, la presidenta de Lloret Turisme, Elizabeth Keegan, ha destacat que durant els mesos d'estiu el municipi ha recuperat el volum de visitants internacionals que tenia el 2019. Aquesta bona resposta es deu a la diversificació de mercats que ha fet el municipi per aquest estiu, amb l'objectiu de contrarestar l'absència del mercat rus i d'altres països de l'Est. Keegan ha destacat el bon ritme de reserves del públic belga i holandès, conjuntament amb la fidelització del turisme català arran de la pandèmia. L'assignatura pendent de la destinació, però, és tornar a captar el volum de turistes que hi havia fora de temporada. De moment, el còmput global de visitants internacionals és de 710.158 persones, fet que representa un 26% menys dels que hi va haver el 2019. Lloret Turisme ha marcat el repte als empresaris del sector turístic de millorar aquestes xifres entre el maig i el juny d'aquest 2023 per millorar notablement les dades de l'any passat. El sector turístic preveu una temporada excel·lent Atraure més mercat francès Una de les vies per aconseguir-ho és atraure més visitant francès. De fet, l'estudi remarca que aquest és un mercat estratègic ja que habitualment ve en cotxe i es poden fidelitzar fàcilment amb una bona experiència. Una de les necessitats que remarca l'estudi és la bona valoració que fan els francesos de les activitats a la platja i l'oferta cultural. Aquest sector estratègic hauria de remuntar la petita diferència que es mantindrà pel que fa a visitants britànics. La programació de vols de l'aeroport de Girona a l'estiu del 2022 encara no havia recuperat totes les connexions amb el Regne Unit i això ha fet que aquest mercat no s'hagi reactivat del tot. De cara a aquesta primavera es preveu que els vols que s'ofereixin des de Girona a les illes encara siguin un 22% per sota dels que hi havia el 2019. A més, des de l'aeroport del Prat hi haurà un 15,6% menys de seients al Regne Unit, principalment per la reducció d'oferta de la companyia Easy Jet. Per altra banda, l'estudi també posa de manifest l'augment de preus que han tingut els hotels de Lloret de Mar, especialment els de 4 estrelles. Aquesta tendència a l'alça és equiparable amb la resta d'establiments. A més, el municipi copta amb 87 punts sobre 100 de satisfacció per part dels visitants, en la mateixa línia que Salou, Calvià o Benidorm.