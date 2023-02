Els bancs, de la travessia del desert a la tempesta política

La banca torna a estar al centre de la diana del debat social i polític a Espanya, tot i que realment el més excepcional en els últims 15 anys han sigut els períodes en què no ha ocupat aquesta incòmoda i arriscada posició amb diferents graus d’intensitat. Primer va ser conseqüència de la brutal crisi a la qual va contribuir a arrossegar el país per la digestió dels seus excessos i errors durant la bombolla immobiliària (2008-2014). I després va respondre als efectes col·laterals del que José Ignacio Goirigolzarri, aleshores president de Bankia i avui de CaixaBank, ha anomenat la «travessia del desert» del sector, causada per l’efecte depressiu en els seus resultats de l’era dels tipus d’interès oficials en zero i negatius (2014-2021). Al final d’aquest desert hi havia un oasi de recuperació de beneficis, però marcat per una tempesta política i reputacional.

L’enèsim i últim (o penúltim) motiu de polèmica per a la banca, així, l’ha constituït la presentació per part de les grans entitats dels seus resultats de l’any passat, que han arribat a ser qualificats d’«absolutament impúdics» per l’ala d’Unides Podem al Govern (ministra Ione Belarra). El majoritari vessant socialista de l’Executiu no ha volgut anar tan lluny, però sí que ha aprofitat per treure pit per l’impost temporal i extraordinari al sector que ha impulsat (ministres Nadia Calviño i María Jesús Montero). El seu argument és que els elevats guanys demostren que la banca té «marge» per pagar el gravamen gràcies al suposat benefici caigut del cel que li ha aportat l’accelerada pujada dels tipus oficials per part del Banc Central Europeu (BCE) per combatre l’espiral inflacionista.

Els grans bancs que ja han presentat resultats -8 dels 10- van guanyar 21.146 milions d’euros l’any passat, un 3,7% més que el 2021. La xifra del conjunt del sector es coneixerà quan el Banc d’Espanya la publiqui al mes d’abril, però serà només una mica més alta, ja que les entitats que falten per comunicar resultats (dues de les grans i 143 de petites) tenen una quota de mercat molt inferior. Tret de sorpresa, no s’hauria d’apartar gaire dels 23.592 milions d’euros del 2021. És una xifra gaire elevada? Per respondre a aquesta pregunta s’ha de veure l’assumpte amb certa perspectiva.

Més que la mitjana històrica

Els beneficis de l’any passat no superaran el màxim històric de 30.640 milions establert el 2007, una xifra que, en qualsevol cas, suposa una referència una mica enganyosa: es pot considerar que estava dopada per la bombolla immobiliària i que amagava les abundants pèrdues que van aflorar en els anys següents. Els beneficis del 2022, en canvi, sí que doblaran els 11.783 milions de benefici mitjà anual del sector entre el 2001 i el 2021. També si es té en compte l’efecte de la inflació (que fa que una quantitat de fa anys equivalgui avui dia a una xifra major), el resultat conjunt del passat exercici estarà per sobre de la mitjana anual de 15.141 milions d’aquest segle.

Això vol dir que són uns beneficis excessius o injustificats? Els bancs solen argumentar que cal veure els beneficis en relació amb el seu patrimoni net per comprovar si la seva rendibilitat cobreix o no el cost de capital, és a dir, el «rendiment requerit pels inversors per estar disposats a convertir-se en part del seu accionariat», com ho ha definit alguna vegada el Banc d’Espanya.

Es tracta d’un element molt rellevant, perquè mesura teòricament la capacitat que tenen les entitats per, en cas de necessitar-ho, captar amb més o menys cost i dificultat el capital extern amb el qual, entre altres coses, finançar l’activitat econòmica via crèdits a empreses i famílies.

En els nou primers mesos de l’any passat, els bancs espanyols van tenir un benefici de 19.646 milions, amb una rendibilitat sobre el seu capital del 10,09%, per sobre de la mitjana anual del 7,9% del període 2001-2021, però pràcticament la meitat dels nivells dopats pròxims al 20% dels últims anys de la bombolla.

El 2001, en canvi, les entitats van guanyar menys (10.675 milions, l’equivalent avui dia a 16.774 milions), però amb una rendibilitat més alta (13,4%). Això es deu al fet que les autoritats bancàries europees han obligat el sector a disparar el seu patrimoni net -a Espanya, des dels 115.116 milions d’euros (equivalent avui a 180.891 milions) fins als 259.682 milions d’euros- amb l’objectiu de generar una guardiola més gran que eviti que la pròxima crisi financera tingui un cost multimilionari per a les arques públiques tan elevat com el del període 2008-2014.

Mínim exigit

La banca, així, és avui un sector més segur i menys rendible. Però no cobreix el mínim exigit pel mercat? És cert que així va succeir durant la crisi financera, a causa de l’imprescindible i costós sanejament del seu balanç (la seva rendibilitat mitjana anual sobre el capital va ser del 3,3% entre el 2008 i el 2014). També en els anys dels tipus negatius del BCE, que van enfonsar els seus ingressos (4,7% de mitjana entre el 2015 i el 2021). En els dos períodes no es va arribar de mitjana al cost de capital (sempre per sobre del 6% i amb pics superiors al 10% i fins al 12%, segons un estudi del Banc d’Espanya del 2020). Però no està tan clar que continuï succeint ara. L’organisme supervisor estima que la rendibilitat fins al juny (10%) supera «folgadament» el nivell exigit pels inversors (7%).

El problema és que aquest cost de capital no és fix i observable, sinó una estimació una mica subjectiva. Les entitats defensen que és més alt del que calcula el supervisor (d’entre el 10% i el 18%, segons el perfil de risc del banc), amb la qual cosa encara no hauria sigut superat per la rendibilitat. De fet, el valor borsari de la majoria dels bancs cotitzats segueix per sota del valor comptable malgrat les pujades en borsa de l’any passat, un indici que els inversors pensen que la rendibilitat continua sent insuficient.

Motxilla reputacional

Arribi o no al nivell exigit pel mercat, l’augment de la rendibilitat de la banca dels dos últims exercicis es produeix després de 12 anys amb un nivell clarament insuficient. Per què llavors causen tanta polèmica els seus resultats? Més enllà dels elements d’estratègia política en any electoral, el cert és que el sector carrega amb una pesada motxilla sobre la seva reputació des de l’anterior crisi (rescats públics amb abundants pèrdues, preferents, clàusules terra hipotecàries, desnonaments...).

Entre forçada per les autoritats i els jutges i per iniciativa pròpia, la banca va anar més o menys corregint aquests errors. Durant el pitjor moment de la pandèmia, a més, va aconseguir alleugerir la seva motxilla reputacional gràcies a mesures com la distribució dels crèdits ICO a empreses i l’obertura de les oficines durant el confinament del 2020. Fins i tot María Jesús Montero, ministra d’Hisenda i llavors també portaveu del Govern, li va agrair públicament la seva aportació després d’un Consell de Ministres, una cosa impensable fins a poc abans, però també avui dia.

En els últims dos anys, el pes de la motxilla ha tornat a augmentar. D’una banda, pateix els efectes col·laterals de les mesures que va adoptar el sector per combatre la seva baixa rendibilitat dels anys previs, com l’augment del cobrament de comissions als clients o la reducció del nombre d’empleats i oficines (40% i 60% des dels màxims del 2008), que va empitjorar el seu servei presencial, particularment a la gent gran i a l’Espanya rural.

En qualsevol cas, és probable que el que més estigui pesant avui sobre la imatge del sector davant la societat és que la pujada de tipus del BCE s’hagi traslladat a un fort encariment del crèdit -tant del ja concedit com del nou, i particularment en les hipoteques- que no s’està veient acompanyat per un augment equivalent i paral·lel de la rendibilitat que paga pels dipòsits, el producte d’estalvi per antonomàsia.