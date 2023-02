Els pagesos demanen rectificar el pressupost per afrontar la crisi climàtica

Unió de Pagesos ha demanat al Parlament que rectifiqui el pressupost d’Acció Climàtica perquè la pagesia pugui fer front a l’emergència climàtica i a l’encariment de costos. Denuncien que tot i la declaració de l’emergència climàtica per part del Govern, els comptes de Departament no preveuen una dotació per al Contracte Global d’Explotació que inclogui la totalitat d’exigències i necessitats en matèria de mitigació del canvi climàtic a explotacions agràries. També consideren que l’executiu no compleix amb les seves responsabilitats d’acceleració del desplegament d’energies renovables distribuïdes i participades. Denuncien que s’ignoren les lleis dels espais agraris, de les oliveres monumentals i del canvi climàtic.

Segons Unió de Pagesos, com que a l’actual legislatura el Govern està estructurat amb un nou Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural que ja no té la competència dels Agents Rurals i ha incorporat la de Medi Ambient, inclosos residus i aigua, el projecte de pressupost inicial per al 2023 només és comparable amb el del 2022, però no en conjunt amb els anteriors o la seva liquidació. Per tant, per al sindicat només es pot analitzar per direccions generals o programes específics per fer una aproximació a la variació de recursos i polítiques en matèria d’agricultura, ramaderia, boscos i alimentació.

Pel que fa a anys anteriors, segons UP al 2017 incloïa la part de competències i personal (despeses corresponents al cost del personal i el de funcionament general) de la direcció general del Medi Natural d’aleshores, que es va traspassar al Departament de Territori i Sostenibilitat. Un canvi de criteri substancial en la seva elaboració, que es manté en el projecte del 2023, és que des de 2017 s’incorporen imports finalistes del Fons Europeu Agrari de Garantia, ajuts directes de la PAC i les mesures de l’Organització Comuna de Mercats (OCM) dels productes agraris, i imports de transferències Feader per cofinançar les línies del PDR 2014-2022 o intervencions en desenvolupament rural a Catalunya del pla estratègic de la PAC de l’Estat 2023-2027.

Fons Europeu de Pesca

Unió de Pagesos afegeix que també inclou un import del Fons Europeu Marítim i de Pesca que era de 23,1 milions el 2015 i anys anteriors. Així mateix, en el projecte de pressupost continua com l’any passat l’impacte directe de la incorporació de la recaptació de l’impost d’emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica, prevista en 54,5 milions. Segons UP, aquesta quantitat permet assolir dotacions per al Fons del Patrimoni Natural, amb 0,395 milions, i per al Fons Climàtic, amb 53,36. Respecte la política de despesa d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, el sindicat diu que passa del pressupost homogeni del 2022 de 482 milions a 570,8 milions, 88,8 milions addicionals amb un increment del 18,4%.