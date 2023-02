El Casino Cultural de Begur va acollir divendres la jornada «Com afrontar els reptes de l’econòmica global a casa nostra». Aquesta jornada tenia l’objectiu de fomentar la col·laboració fluida entre el teixit l’empresarial de la comarca i les administracions públiques per tal de dinamitzar projectes de naturalesa publico privada i millorar les relacions inter empresarials en les àrees d’activitat econòmica.

El ponent principal va ser el catedràtic emèrit de la Universitat Ramon Llull, Santiago Niño Becerra, que va començar parlant de l’economia del Baix Empordà i de Catalunya per acabar analitzant el context global. Niño Becerra va repassar els indicadors de la comarca i va destacar com a handicap l’excessiva dependència, al seu parer, del sector serveis: «cal millorar els indicadors d’agricultura i d’indústria». El conferenciant va posar en valor el treball conjunt i la col·laboració entre empreses: «l’individualisme del català ha estat bo en determinats moments, però ara no ho és, perquè qui no col·labori, qui no interactuï, està condemnant a desaparèixer».

En l’àmbit nacional, el catedràtic va posar en valor la política industrial portada a terme pel govern basc en contraposició a la del govern català, i es va mostrar contrari a una pujada del SMI sense tenir en compte el marge de beneficis de cada empresa, ni en quina regió de l’estat es viu i treballa: «no és el mateix viure a Sant Sebastià que a Jaén». Pel que fa l’anàlisi global, Niño Becerra va augurar una estabilització del preu del diner al 2% de cares 2024 i es va mostrar disconforme amb les pujades de tipus executades.