Les empreses esperen menys finançament bancari i fusions aquest any

Optimisme moderat. Aquesta és una de les conclusions que es pot extreure de l’enquesta anual a analistes que fa la gestora Fidelity Internacional i que ha comptat amb la participació de 152 experts que cobreixen negocis reals sobre el terreny. L’estudi indica que les empreses perceben que el 2023 serà un any complex, ja que les alces dels preus i els tipus d’interès faran que moltes economies entrin en recessió. Els grups empresarials ajusten els seus balanços i es preparen per fer front a un escenari en què el finançament bancari serà molt més limitat que a l’última dècada. La majoria dels enquestats també assenyalen que hi haurà menys fusions i adquisicions al llarg d’aquest exercici. Tot i això, una mica més de la meitat dels analistes consultats espera que el cicle empresarial torni a ser positiu a finals d’aquest any i que la inflació es comenci a rebaixar en els propers mesos.

L’enquesta de Fidelity, que s’ha fet des de fa més d’una dècada, consulta un ampli ventall d’experts en renda fixa, variable, deute corporatiu no cotitzat i inversió multiactius. En aquesta ocasió, el 60% dels analistes creuen que els seus sectors ja estan en desacceleració, en una recessió lleu o una mica pitjor. Però la majoria constata alhora que el cicle tornarà a ser positiu al final de l’any i només un grapat preveu una recessió profunda.

«Els resultats de l’enquesta poden semblar contradictoris amb la situació macroeconòmica. La invasió d’Ucraïna, la fi dels diners barats i la fi progressiva d’una dècada a l’alça a les borses. Però si observem la situació des d’una perspectiva més àmplia, aquesta situació està d’acord amb la lògica econòmica: a mesura que les empreses es veuen al fons del cicle, comencen a pensar en les oportunitats que vénen», assenyala Fiona O’Neill, responsable d’Iniciatives Estratègiques del Departament d’Estudis Internacionals sobre Inversions de Fidelity Internacional.

Un dels principals reptes al qual hauran de fer front les empreses aquest any és l’augment de cost del deute a causa de les pujades de tipus practicades pels bancs centrals. El 72% dels analistes consultats apunten que els costos de finançament de les empreses que cobreixen s’incrementin substancialment abans de finals del 2025. «L’alça de tipus afectarà més les empreses que s’hagin endeutat a tipus variables, cosa que no sol ser normal, o les que hagin d’acudir al mercat per refinançar una part important del que deuen», explica Juan Fernández Figares, director del Departament d’Anàlisi de Link Securities, que remarca que, en general, les empreses de l’Ibex 35 han après de la crisi anterior i mantenen balanços molt més sanejats. «Moltes tenen caixa neta, més liquiditat que deute brut, i moltes tenen palanquejaments que són testimonials», apunta.

L’estudi de Fidelity apunta que els analistes esperen que les taxes d’impagaments augmentin a tots els països excepte a la Xina, que ja ha passat per una onada d’impagaments encapçalada pel sector immobiliari.

I aquest no és l’únic risc al qual s’enfronten les empreses. Un dels analistes del sector dels serveis financers europeus expressa: «L’escassetat d’oferta podria provocar que les empreses clients dels meus bancs pateixin més pressions als marges i, per tant, un augment dels impagaments (o impagaments previstos), el que elevaria les provisions per risc». En el cas dels bancs, els matalassos que es mantenen des de la pandèmia es podrien utilitzar per absorbir part d’aquest increment previst dels impagaments.

Per aquest motiu, al voltant de tres quartes parts dels enquestats assenyalen que, ara com ara, els consells de les empreses estan focalitzant la seva atenció a reduir costos i apuntalar els ingressos en lloc d’invertir per créixer o retribuir els accionistes.

Inquietuds geopolítiques

La invasió d’Ucraïna per part de Rússia i la inestabilitat internacional que ha comportat també són un factor de risc que està creixent amb rapidesa i que motiva una lectura negativa a l’enquesta presentada per Fidelity. I encara que la situació geopolítica és font de preocupació, l’informe mostra que el món corporatiu cada cop està més conscienciat respecte les qüestions mediambientals i socials que fa un any.

Tot i això, únicament el 8% dels analistes de Fidelity preveu que les empreses que cobreixen redueixin el seu impacte negatiu en la biodiversitat terrestre durant els propers mesos. «La nostra enquesta mostra que, pel que fa a la dimensió ESG, les empreses estan escoltant i actuant. Les iniciatives relacionades amb la biodiversitat segueixen estant en bolquers a la majoria de les empreses, però és una àrea de diàleg que volem impulsar», conclou Ned Salter, responsable global d’Anàlisi d’Inversions de Fidelity.