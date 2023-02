La ripollesa Soler&Palau és una de les cinc empreses espanyoles que segueixen a Rússia

La ripollesa Soler&Palau Ventilation Group és una de les cinc empreses espanyoles que segueixen a Rússia. Segons una llista elaborada pel servei d’estudis de la Universitat de Yale, sobre el territori rus també hi ha les companyies Fluidra (amb important presència a les comarques gironines), Grupo Borges (a través de ITLV), Grupo Fuertes (El Pozo Alimentación) i Maxam.

No obstant Fluidra, que compta amb dues societats al país que representen menys de l’1% de les seves vendes globals, ha arribat a un acord de venda del seu negoci a Rússia, tot i que encara està pendent d’aprovació per part de les autoritats.

L’informe de la Universitat de Yale, que monitoritza un total de 1.200 empreses internacionals, assenyala que les cinc companyies espanyoles formen part d’un conjunt de 242 firmes que segueixen exercint «com sempre» la seva activitat al mercat rus. Es tracta d’una estratègia completament oposada a la decisió d’empreses com Inditex, Roca, AmRest o Acerinox.

El 9% de les empreses occidentals han abandonat Rússia per la guerra d’Ucraïna, segons un informe que recull dades fins al novembre de 2022, elaborat per Simon J. Evenett, de la Universitat de St. Gallen, i Niccolò Pisani, de la IMD Business School, que abasta un total de 1.404 companyies. Un altre llistat, en aquest cas de la Universitat de Yale, comptabilitza unes 1.587 empreses d’Occident que han anunciat públicament una reducció voluntària de les seves operacions a Rússia, encara que cada una se n’ha anat a la seva manera. D’aquest èxode total, un terç encara manté algun tipus d’activitat al país després de la guerra (Benetton, Yamaha, Hard Rock Café, Veolia o Yamaha), un altre terç ha tancat els seus negocis de forma temporal (Amazon, Audi, Bang of Olufsen, Blackberry, Burberry o Cànon), mentre que la resta ha marxat del país (H&M, Ikea, Mercedes Benz o McDonalds).

Entre les raons que subratllen Simon J. Evenett i Niccolò Pisani més enllà de les campanyes per abandonar el país, és possible que moltes empreses no ho aconsegueixin per «múltiples raons». Entre elles, citen l’interès per part de les companyies occidentals en mantenir-se a Rússia per a no abandonar les seves relacions a llarg termini; el fet que en no estar acollides a sancions i considerar «inapropiat» abandonar als seus clients russos, però també hi ha casos de companyies que es comprometen a sortir del país i pot ser que no ho aconsegueixin perquè no troben un comprador, no aconsegueixen acordar un preu o el Govern rus els ho impedeix.

En el cas d’Espanya, segons Yale, 13 empreses han abandonat el país. El 2022, Espanya va vendre menys a Rússia (les exportacions van caure un 32%), però va comprar bastant més (un 26,4% més), el que els va portar a duplicar el dèficit comercial que tradicionalment manté amb aquest país per l’energia fins a situar-lo en 6.341 milions d’euros, segons dades del Ministerio de Industria Comercio y Turismo.