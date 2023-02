El gironí que vol convertir Barcelona en un pol tecnològic mundial

Antic alumne dels Maristes a Girona, Francesc Fajula és un dels directius gironins amb una trajectòria més destacada en el món de l’empresa. Des de fa uns mesos està al capdavant de la Barcelona World Capital, l’entitat que, entre d’altres, impulsael 4 Years From Now 4YFN, la plataforma de negocis per a la comunitat de start-ups present al Mobile World Congress.

«Era dels millors alumnes de la classe, però no era el típic empollón, ... un noi de bon caràcter, a qui agradava molt el bàsquet, i que tenia un riure molt sorollós. Crec que tots els companys dels Maristes en tenim molt bon record», explica un antic company d’aula a Girona.

Fajula va abandonar la ciutat dels quatre rius amb 17 anys per estudiar a Barcelona. És Enginyeri Superior de Telecomunicacions, MBA en Esade, i compta amb estudis a l’IESE, la Stanford School of Business i l’Harvard Business School.

La seva sòlida formació el va portar a iniciar la seva carrera professional en una multinacional, Danone, que abandonaria per implicar-se en Olé, un projecte tecnològic de futur incert impulsat per Pep Vallès, però que acabaria essent comprat per Telefónica i rebatejat com a Terra. Des d’allà, va impulsar el comerç electrònic i els primers negocis digitals a Espanya i va tenir l’oportunitat de conèixer líders del sector com Bill Gates o Richard Branson.

L’esclat de la bombolla tecnològica va acabar amb Terra a principis de segle, però l’experiència de Fajula va ser aprofitada pel sector financer. Va passar per Banesto, Santander o Banc Sabadell. Ha destacat per la seva capacitat de lideratge, la promoció del món digital i l’impuls a start-ups. Una experiència que ara posa al servei d’una entitat que, en un món dominat per les mul tinacionals tecnològiques, recorda que la tecnologia només té sentit si és per millorar el conjunt de la societat.

«El Mobile ha transformat el país»

El CEO de la MWCapital, Francesc Fajula, afronta el seu primer Mobile World Congrés sis mesos després d’arribar al càrrec i en un moment de canvi de paradigma. «Fins ara estàvem molt bolcats en la infraestructura tecnològica: el 5G, la fibra...però ara volem explicar que les infraestructures i tecnologies habiliten determinats models de negoci i serveis, pels ciutadans i les empreses, molt diferencials. I volem fer-ho des de Barcelona», defensa Fajula.

Segons Fajula, comptar amb el MWC a la capital catalana ha transformat la ciutat i el seu ecosistema econòmic i tecnològic. «Quan el Mobile va arribar, no hi havia emprenedors, ni start-ups, no hi ha havia capital risc...no ens adonem de com s’ha transformat la ciutat i el país en els últims anys, ha estat espectacular», afirma.

«El país ha canviat molt, i el món de la tecnologia ha passat de ser colateral i per a frikis a ser indispensable per viure», argumenta Fajula, que destaca que ara és l’inici d’una nova revolució digital centrada en les tecnologies de realitat virtual, el blockchain o la intel·ligència artificial.

El CEO de la Capital reconeix que ara el MWC ja no és un «congrés de mòbils», sinó molt més. «La pròpia GSMA pensa que l’etapa Mobile ja està coberta», destaca.

En la mateixa línia, la Capital, que enguany compleix deu anys, també està immersa en un procés de replantejament. «El nostre pla estratègic no prendrà una derivada rupturista, però és veritat que ens toca focalitzar-nos en poques iniciatives que tinguin impacte i que siguin escalables», assenyala.

«Si Barcelona i Catalunya són un hub digital del sud d’Europa, i les posicionem més com a tal, tenim és opcions d’atraure noves inversions i talent de la nova economia, que ens interessa a tots», defensa.

Segons ell, Barcelona ja atreu talent, i no només per les agradables condicions de vida que hi ha a la ciutat. «Hi ha centres d’investigació molt potents, hi ha possibilitat de desenvolupament, capital risc i tenim molts actius digitals que hem de posar en valor», aclareix.

«Estem en la primera divisió europea», destaca, remarcant que a Catalunya hi ha dotze empreses que es podrien convertir en «unicorns» -és a dir, valorar-se per sobre de 1.000 milions de dòlars. La Capital també ha identificat una vuitantena de centres de desenvolupament de software instal·lats a Barcelona o rodalies.

«Fa 18 anys no estàvem en aquest món, ara hi som, i a primera divisió: en digital, start-ups, innovació, es pensa en Barcelona», remarca, assenyalant la tasca feta en aquesta línia pel MWC, la Capital, o altres entitats com la Barcelona Tech City o el Health Hub. «Moltes organitzacions estan fent molt bona feina», insisteix.