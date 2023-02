Gironins al Mobile

El Mobile World Congress (MWC) obre les portes avui dilluns al recinte de la Fira de Gran Via de l’Hospitalet de Llobregat. Des d’avui i fins dijous, fins a 333 empreses catalanes mostraran les seves propostes a la fira de connectivitat més gran del món. 104 empreses estaran acompanyades pel Govern i podran exposar els seus projectes en un dels estands que hi haurà a la fira i també al 4 years from now (4YFN), un 20% més que l’any passat.

Girona tindrà representació durant un dels màxims aparadors tecnològics del món. Per exemple, CodiTramuntana o Zertifier son dues de les empreses gironines que seran presents a la fira. La consultora i desenvolupadora de software a mida amb l’objectiu de facilitar la transformació digital de pimes i grans empreses, CodiTramuntana, ja és una companyia amb experiència a la fira. L’empresa de Girona hi participa des de 2017 i enguany, tot i que no presenten cap projecte nou, esperen poder exposar al MWC una de les seves especialitats, l’IoT, també conegut com «l’Internet de les coses». Un terme que fa referència a la xarxa col·lectiva de dispositius connectats i a la tecnologia que facilita la comunicació entre els dispositius i el núvol, així com entre els mateixos dispositius.

A més, Xevi Méndez, sales manager de CodiTramuntana, assegura que el Mobile World Congress no només els ha de servir per presentar els seus productes al món, sinó que també consideren la fira com una oportunitat «per veure cap a on hem d’evolucionar». «El que avui és nou demà ja és antic», afegeix. La companyia afirma que amb la fira «agafes moltes idees». Méndez relata que una de les temàtiques que esperen amb més expectació és el metavers. «És tan nou que encara no hi treballem, tot i que, òbviament, estem oberts a fer-ho en un futur alhora que també ho estem a possibles col·laboracions», explica.

L’empresa de Cornellà del Terri Zertifier, especialitzada en productes basats en blockchain, s’estrena enguany al MWC. No ho fa a la fira com a tal, ja que ja havia estat anteriorment en expositors compartits, però sí de forma individual. Zertifier presentarà al congrés la «tokenització d’objectes físics», segons relata el cap tècnic de la companyia, Josep Jou. Es tracta d’un procés que pot servir per demostrar la propietat d’actius físics com podria ser un cotxe o un bolso.

«Amb aquests objectes físics hi ha com una mena de contracte que t’assegura que és teu, com si fos un notari», explica Josep Jou. «Per exemple, amb un bolso Louis Vuitton, a través d’un xip antifalsificable, tu podries apropar el mòbil i t’asseguraria que el bolso és oficial, no és una rèplica, i a més qui és el propietari», afegeix el responsable de l’empresa. «Tot i això, després també es podria aplicar al metavers, és a dir, podries utilitzar al metavers el teu bolso Louis Vuitton que tens a la vida real», relata.

La UdG torna a la fira

D’altra banda, la Universitat de Girona (UdG) tornarà a la fira 4 Years From Now (4YFN) del Mobile World Congress al costat d’iniciatives empresarials vinculades a la institució i projectes que han de ser una realitat aquest mateix any.

L’estand de la UdG acollirà cinc empreses, totes elles spin-offs o EBTs de la institució (Ecomemb, Tensormedical SL, 3S’TECH, Newronia i IQUA ROBOTICS). També hi portarà dos projectes de creació d’empresa fruit de resultats de recerca amb potencial per ser transferides al mercat. Es tracta de dues iniciatives de grups de recerca de la UdG: DrinkIA, del Laboratori d’Enginyeria Química i Ambiental (LEQUIA) i Greenzyme, del Laboratori de Bioquímica Computacional: Disseny Racional de Nous Enzims (CompBioLab).