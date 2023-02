L'espai Beat Barcelona creix aquest Mobile World Congress i ofereix més de 2.000 metres quadrats d'experiències immersives dedicades a la cultura i a la música. Els visitants podran pujar dalt de l'escenari del Palau Sant Jordi per reviure un concert del grup d'indie rock espanyol Izal no només a través del so, sinó també de l'atmosfera i l'olor. També podran recordar la música dels 70 i els 80 amb uns auriculars i unes ulleres de realitat virtual per tornar a la pista de ball de l'antiga discoteca Maddox, de Platja d'Aro, i visitar obres d'art en format digital (NFT) que recullen l'evolució gràfica del Cobi, de Javier Mariscal; el Teo; o observar una reproducció digital dels batecs del cor d'Alejandro Sanz mentre canta 'Corazón partío'.

Una de les experiències més destacades del Beat arriba de la mà del Mobile World Capital i el Barcelona Music Lab, en coordinació amb el Cruïlla, Acciona i Eurecat. Proposa recordar l'actuació que Izal va fer l'octubre passat davant de 17.000 espectadors gravada amb una càmera 360 graus dins d'un mòdul de fusta i reproduint l'olor de cervesa i la ventilació pròpia d'un gran estadi.

El president de la Fundació Barcelona Music Lab i director del Cruïlla, Jordi Herreruela, ha explicat que busquen superar l'experiència "plana" de gravar un concert i oferir-li "vida real" i una "dimensió que no sigui la física". "En aquest mòdul reproduïm un concert des de dalt escenari, oferint l'experiència física del so que sent l'artista i que nota el públic", ha explicat a l'ACN. Així, si l'usuari es gira cap a la bateria, sent l'instrument més fort, mentre que quan se n'allunya, el so s'afluixa, en una experiència que Herreruela situa com a pionera al món.

Entre les múltiples aplicacions que considera que pot tenir, destaca que es podria utilitzar per malalts ingressats durant temporades llargues en hospitals i que permetrien un impacte positiu en la salut mental.

Els batecs del cor d'Alejandro Sanz convertits en art

La galeria d'art MOOOL també té un espai al Beat, on s'hi exposen obres en format digital d'artistes catalans, espanyols i internacionals. Un dels més reconeixibles per al públic català serà els que signa Javier Mariscal, una col·lecció que mostra l'evolució gràfica de la mascota oficial dels Jocs Olímpics de Barcelona. Un total de 92 esquetxos que el dissenyador va utilitzar fins arribar a la versió definitiva. Mariscal també signa 'Postals de Barcelona', unes il·lustracions que reprodueixen la ciutat des de diversos àmbits, algunes de les quals són en moviment.

La col·lecció d'art digital que porta MOOOL també inclou les il·lustracions del 'Teo', del col·lectiu Violeta Denou, obres de Federico Babina, Jorge Arevalo, Anna Devís i Daniel Rueda o Jaime Monge.

Entre les curiositats, hi ha un NFT digital titulat 'Latidos' i que converteix en una obra d'art els batecs del cor d'Alejandro Sanz durant la interpretació de la cançó 'Corazón partío' en un concert. Així, l'artista va portar posat un holter que va monitoritzar el funcionament del seu cor i en va registrar l'emoció mentre cantava una de les seves mítiques cançons.

Segons Guiomar Roglán, CEO de la galeria d'art, per als NFT del Cobi s'han recuperat 92 esborranys que la filla de l'artista tenia guardats en un calaix des dels anys 80. "Tot i que algú pugui pensar-se que estaven fets a mà, els va dibuixar amb una tauleta i el que hem fet ha estat animar-los", ha especificat. En aquest sentit, el visitant podrà veure com el Cobi passa de ser un gos d’atura que caminava a quatre gates fins que es posa dret. "Es veu tota evolució del personatge. És curiós perquè no s’havia vist mai", exposa a l'ACN.

El Beat Barcelona s'ha organitzat de la mà de festivals Sónar, Cruïlla i Mira i recrea en una terrassa el litoral barceloní. El seu disseny també inclou elements característics de la ciutat com ara les Tres Xemeneies del Besòs, el parc de la Ciutadella, la muntanya de Montjuïc i el Port de Barcelona. Els elements s'han construït gràcies a la fabricació digital i la construcció robòtica i seran reutilitzats un cop acabi l'esdeveniment.