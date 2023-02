El pressupost de la Fundació ”la Caixa” arribarà als 538 milions d’euros el 2023. Es tracta del pressupost recurrent més gran en la història de l’entitat, que suma més d’una dècada destinant una inversió superior als 500 milions d’euros al desenvolupament de iniciatives socials, científiques, educatives i culturals. El 2022, el pressupost va ser de 515 milions d’euros, per la qual cosa la dotació per al present exercici s’incrementa en 23 milions d’euros.

Del total de la inversió prevista el 2023, el 60%, prop de 320 milions d’euros, es destinarà al desenvolupament de programes de transformació social, com ara CaixaProinfància, amb l’objectiu de lluitar contra la pobresa infantil; els projectes d’integració laboral Incorpora i Reincorpora; el programa d’Atenció Integral a Persones amb Malalties Avançades, que cerca millorar la qualitat de l’atenció a les persones que es troben al final de la vida; així com el programa de Gent Gran, per fomentar la participació social d’aquest col·lectiu. Dins aquest apartat, les Convocatòries d’ajuts a Projectes Socials comptaran amb una dotació de 45 milions d’euros, atenent les necessitats de tots els territoris.

Entre els propòsits destaquen també el progrés col·lectiu i el benestar de cada persona considerada i tractada com a individu

Un altre 21% de la inversió total, 112 milions d’euros, es destinarà a iniciatives de divulgació de la cultura i de la ciència, a través de la xarxa de centres CaixaForum, incloent-hi el nou CaixaForum+ –una plataforma audiovisual amb un catàleg creixent de propostes culturals i de divulgació científica-, de les exposicions itinerants, de la programació de concerts i conferències, i de les propostes del Museu de la Ciència CosmoCaixa.

L’àrea de recerca i salut de la Fundació ”la Caixa” invertirà 62 milions d’euros, un 11% del pressupost total. Les convocatòries de suport a projectes de recerca mèdica CaixaImpulse Health i CaixaImpulse Innovació, així com el desenvolupament del futur CaixaResearch Institute, centre de referència científic que la Fundació impulsa a Barcelona, figuren entre les partides d’aquest bloc.

«És precisament en moments difícils com els actuals quan hem d’estar més a prop de tota la societat i, especialment, d’aquelles persones que es troben en situació de vulnerabilitat» Isidre Fainé - President de la Fundació “la Caixa”

Finalment, el 8% restant de la inversió de l’entitat el 2023, 44 milions d’euros, es destinarà a l’àrea d’educació i beques, que promou beques de grau, postgrau, doctorat i postdoctorat, així com el programa Educaixa, que promou la transformació educativa amb l’objectiu de garantir una educació de qualitat a través del desenvolupament de les adequades tant als alumnes com a tota la comunitat docent.

El president de la Fundació “la Caixa”, Isidre Fainé, ha destacat: «És precisament en els moments difícils com els actuals quan hem d’estar més a prop de tota la societat i, especialment, d’aquelles persones que es troben en situació de vulnerabilitat. Al centre de les nostres preocupacions hi ha les persones i el benestar de les seves vides. El nostre propòsit com a Fundació ”la Caixa” és, senzillament, el desenvolupament social i humà, el progrés col·lectiu, i el benestar de cada persona considerada i tractada com a individu».

Balanç de 2022

El 2022, la Fundació “la Caixa”, el director general de la qual és Antoni Vila Bertrán, ha continuat desenvolupant de forma prioritària els seus programes estratègics amb incidència social i impacte transformador davant les principals problemàtiques. La implementació a totes les províncies d’Espanya dels programes CaixaProinfància i d’Atenció a Persones amb Malalties Avançades han estat dues de les fites de l’exercici, en què també ha destacat la col·laboració prestada per la Fundació per vehicular l’acolliment de refugiats ucraïnesos en famílies espanyoles.

L’ampliació i la redefinició de les Convocatòries d’Ajuts a Projectes Socials amb criteris de territorialitat, la posada en marxa del nou programa de Beques de Grau, la inauguració de CaixaForum València, el llançament de CaixaForum+ -que ja compta amb més de 40.000 subscriptors-, o els 7,7 milions de beneficiaris de Profutur, el programa d’alfabetització digital a països en vies de desenvolupament, han estat altres dels objectius assolits el 2022.