Per triar un espai de treball, hi ha coworkings especialitzats que ofereixen beneficis ben diversos. Primer s'ha de determinar la mida de l'espai que es necessita. Això dependrà del nombre de persones amb qui es treballa i de quines activitats es porta terme. També s'ha de tenir en compte el preu, la ubicació i l'ambient de treball. A més, és important revisar els serveis del coworking. Aquests espais especialitzats ofereixen als seus usuaris una varietat de serveis i eines per millorar-ne la productivitat, com ara sales de reunions, cafeteries, serveis d'impressió i escanejat, connexió a Internet d'alta velocitat, així com accés a continguts especialitzats. Per últim, recomanem visitar l'espai abans de prendre una decisió per verificar que s'ajusti a les vostres necessitats.

Cinc, un centre de negocis pioner a la Devesa CINC GIRONA és el coworking i business center pioner a Girona. CINC és l’espai de referència a la ciutat. Innovació, tecnologia, confort, networking I imatge són els cinc pilars fonamentals . Adaptabilitat, flexibilitat I versatilitat són igualment els atractius diferencials. CINC posa a la teva disposició tant despatxos per la teva activitat, amb espais des d'una fins a 25 persones, com sales de reunions per les teves reunions professionals. La flexibilitat i adaptabilitat permet que el teu espai creixi al ritme del teu negoci. Un autèntic espai flex que s’adapta a tu quan ho necessitis. Els espais CINC donen resposta tant a emprenedors com a gran companyia, tant a empreses que aterren a Girona com a aquelles amb tradició I experiència a la Ciutat. CINC és l’espai tecnològic punter a la ciutat, amb sistemes de streaming, videoconferència professional i sales completament equipades,. En un entorn únic, al costat del pulmó verd de la Devesa, amb llum natural als seus despatxos, amb vistes a la Catedral i a tota la ciutat des de la nostra terrassa 360º, i al costat de les principals vies d’entrada i sortida de la ciutat, CINC esdevé un lloc neuràlgic, un edifici i unes instal·lacions reconegudes a Girona. Si el teu dia a dia et demana també presència a Barcelona o Figueres, no dubtis, CINC és l’espai. Amb oficines al 22@ i al centre de Figueres pots incrementar la teva àrea d’influència allà on ho necessitis. Des de CINC, a més, podem donar resposta als teus dubtes o requisits pel funcionament del teu Projecte i empresa gràcies als nostres Serveis d’assessoria d’empreses que et poden donar cobertura en tot el que necessitis al teu dia a dia. A 4 minuts de l’AVE, i de l’autopista, CINC ocupa un espai privilegiat a la seva ubicació al centre de Girona. www.cinc.com Cooking, una cooperativa al Barri Vell Cooking és el coworking cooperatiu de la ciutat de Girona, un espai de treball situat en ple cor del Barri Vell en què professionals de diferents disciplines comparteixen entorn laboral i també la il·lusió i les ganes de contribuir a un projecte que ja fa deu anys que camina. Actualment treballen a Cooking al voltant de 40 professionals, des d'arquitectes, dissenyadors o enginyers fins a desenvolupadors, professionals de la gestió cultural o traductors. I ho fan en unes oficines de més de 400 metres quadrats, en un edifici catalogat del carrer Ciutadans de Girona, a tocar de la Plaça del Vi. Es tracta de la segona seu de la cooperativa, que des de 2013 fins a 2019 va ocupar un local històric al carrer de la Força. A més de les sales de treball, el local compta amb una gran sala polivalent, sales de reunions i dues grans terrasses. A banda de les taules fixes, en modalitat de quota mensual, Cooking ofereix també la possibilitat de llogar la sala de reunions o la sala polivalent, per a gravacions, esdeveniments, presentacions o altres tipus d'activitats. Malgrat l'aparició de tants i tan diversos coworkings per tota la ciutat, Cooking ha apostat per mantenir la fidelitat a la seva essència: compartir la gestió de l'espai i del dia a dia, com a manera d'establir sinergies i també d'estrènyer els vincles entre tots els membres de la cooperativa. Perquè, com diuen a Cooking, val més ben acompanyat que sol. https://www.cooking.cat/ B&Co Working Place Girona és l’espai de treball flexible ideal per potenciar la productivitat i la creativitat Ubicats a l’entrada de Girona, disposen d’aparcament gratuït. L'espai coworking us ofereix tots els serveis professionals per assolir les vostres ambicions. Des d’oficines personalitzades fins a privades, passant per sales de reunions, auditori, gimnàs i zones de descans. Si ets una Start Up, una PIME en desenvolupament o una empresa ja consolidada que necessita un espai per treballar i fomentar la productivitat, B&Co Working Place Girona és el lloc ideal. El servei d’oficines de lloguer us permet adaptar constantment el vostre espai de treball a l’evolució del vostre negoci. Gràcies a aquestes solucions, podràs optimitzar els costos immobiliaris i estalviar significativament en locals ja que, a banda del lloguer i el manteniment d’aquests, també s’hi inclouen els subministraments sense haver de preocupar-te’n. Si ets un treballador nòmada o freelance, podràs treballar en un entorn inspirador. Treballaràs dins d’un ecosistema eclèctic i dinàmic, sense limitacions ni compromisos juntament amb altres autònoms, empresaris i teletreballadors. A més, els coworkers de B&Co Working Place Girona comparteixen les seves experiències i habilitats, construint una xarxa sòlida i una forta xarxa de contactes i networking. B&Co Working Place Girona neix amb l’objectiu de facilitar el dia a dia dels treballadors oferint serveis com cafè i fruita gratuïta, fisioterapeuta, psicòloga, entrenador personal, classes de ioga i moltes activitats més. Vols enamorar-te del teu entorn de feina? Descobreix la fórmula B&Co = Treball + Confort + Gym. T’estan esperant! www.bcworkingplace.com Coworking La Bisbal, centrats en la innovació i la sostenibilitat El Coworking la Bisbal, s’ha concebut amb la voluntat d’oferir un impuls a l’emprenedoria i l’autoocupació dins de l’àmbit de la Innovació Social i la Sostenibilitat que busquin satisfer demandes que millorin el benestar, les condicions de vida, el nivell cultural, la igualtat i inclusió social o la sostenibilitat ecològica del territori. D’aquesta manera el servei va destinat a persones emprenedores i empreses de nova creació que persegueixin objectius comuns amb el caràcter que s’ha volgut donar a aquest espai de coworking i on puguin interactuar i col·laborar amb altres empreses afins per tal de facilitar la cooperació, el suport mutu, la compartició de coneixements i la creació de sinergies. Aquest espai, amb accés les 24 hores del dia els 365 dies de l’any, ofereix un seguit de serveis a les empreses instal·lades per tal de cobrir les necessitats organitzatives i funcionals que puguin tenir durant el desenvolupament habitual de les seves activitats i també es preveu oferir a les empreses instal·lades diferents jornades, formacions i trobades relacionades amb l’emprenedoria, tot plegat amb l’objectiu permetre tenir un espai apte per treballar i consolidar la seva activitat durant els seus primers anys de trajectòria professional. El passat 8 d’abril de 2022 es va donar el tret de sortida al Coworking la Bisbal amb una jornada de presentació on es van portar a termes xerrades, conferències i experiències professionals en el camp de la innovació social. La llista de reproducció de la jornada es pot trobar aquí. Pàgina web amb tota la informació necessària i els tràmits d’inscripció al Coworking: www.labisbal.cat/coworking. Nexes, el viver d'empreses que busca especialitzar-se en agroalimentari Nexes és el Viver d'Empreses i Coworking de Forallac. Des de l'any 2009 que Nexes disposa de diferents espais pels emprenedors. Despatxos, Naus, i espais de treball compartit o Coworking. Està treballant per especialitzar-se en el sector agroalimentari. Nexes disposa d'un espai de Coworking, de 12 persones de capacitat, equipades amb tot el que un emprenedor, freelance, professional o tele-treballador necessita. Amb el preu està inclòs la taula, cadira, un buc amb clau, Internet amb fibra òptica, per wifi o cable, neteja setmanal, assessorament, recepció de paqueteria i tots els espais i serveis comuns que disposa Nexes: Sales de reunions, Sala de Formació, Cuina-Office, zona de descans, pàrquing... Tot això amb uns preus molt assequibles que van des dels 66 €/mes amb tot inclòs. https://www.nexesforallac.cat/