L'Índex de Preus de Consum (IPC) a l'Estat ha pujat dues dècimes i s'ha situat en el 6,1% al febrer, segons l'indicador avançat que ha publicat aquest dimarts l'Institut Nacional d'Estadística (INE). La pujada s'explica per l'augment del preu de l'electricitat i dels aliments. L'indicador subjacent –que no té en compte els aliments no elaborats i l'energia- ha continuat a l'alça i s'ha situat en el 7,7%, de manera que ha marcat, de nou, un rècord històric. Amb aquesta pujada registrada en el segon mes de l'any, la inflació encadena dos mesos consecutius a l'alça i situa l'indicador al nivell més alt des del passat mes de novembre. Pel que fa a l'indicador mensual, segons l'INE els preus han pujat un punt respecte del mes de gener.

La pujada de l'IPC coincideix amb la retirada del descompte als carburants i arriba tot i les mesures que va posar en marxa el govern espanyol per abaratir el cistell de la compra, com la rebaixa de l'IVA dels aliments bàsics. L'INE publicarà a mitjans de febrer la variació anual definitiva de l'IPC. Aleshores també es donaran a conèixer dades per comunitats autònomes. Al gener, l'IPC va repuntar fins al 5,3% a Catalunya i 5,9% a l'Estat