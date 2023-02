Què diferencia REMAX d’altres franquícies immobiliàries?

Fundada el 1973 a Denver, la seva xarxa ha anat creixent de forma ininterrompuda. Actualment, estem presents a més de 110 països amb més de 140.000 associats repartits a més de 8.900 oficines. A Espanya tenim 2.500 agents. És un model de negoci molt a la americana. A cada oficina les persones que treballen són associats autònoms. El propietari, que coneixem com a broker intenta tenir els millors agents possibles. De fet, REMAX és una empresa de serveis per a agents immobiliaris.

Què ha de tenir algú de Girona que es vulgui dedicar al negoci immobiliari amb REMAX?

Hi ha dos perfils preferencials. Pot ser agent immobiliari, algú que ja disposa d’un negoci d’agent immobiliari i vol créixer través de ser franquiciat. O algú que va tenir experiència al sector. Qui té una agència haurà d’invertir menys que qui comença de zero, que haurà de pagar el lloguer del local, comprar mobles, pagar l’adaptació, etc. Així, la inversió se situa entre 40.000 i 150.000 euros, segons des de quin punt comenci. Si un fa una conversió, els diners que necessita és el de circulant perquè la part d’inversió no haurà de fer-la.

Com dona suport el màster franquícia als seus franquiciats?

Hi ha dues coses que són molt importants. Una és la marca. Evidentment, no només és la marca, però la marca és fonamental. Qualsevol pot comprar hamburgueses, però McDonald’s només es pot comprar a McDonald’s. El segon punt important a REMAX és la xarxa. En una xarxa sí que es pot fer negocis entre franquiciats. És més fàcil fer negocis entre franquícies. REMAX funciona molt de baix a dalt, és gran cooperativa de professionals immobiliaris i és d’on venen la majoria de les idees. El mercat immobiliari no és mecànic, i per això donem llibertat al franquiciat per poder crear una part del seu treball. A part des de la central donem formació, suport, tenim consultoria, ajudem a millorar, tenim un departament de reputació, convencions, etc.

Quant de temps es triga a recuperar la inversió?

El retorn depèn molt de com es desenvolupi el negoci. Però calculem que es recupera en dos o tres anys.