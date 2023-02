A l’hora d’afrontar la decisió de posar en marxa un negoci franquiciat es poden plantejar algunes qüestions i preguntes. Per exemple, sobre la conveniència d’apostar per un negoci propi o per una franquícia o bé sobre el suport econòmic que podem trobar, entre d’altres.

Sempre és bo informar-se abans de prendre una decisió i conèixer tots els aspectes que envolten el negoci de les franquícies. L’Associació Espanyola de Franquiciadors disposa de resposta per algunes qüestions. Primer de tot, si ens plantegem que és millor si una franquícia o un negoci propi haurem de tenir en compte que si formem part d’una xarxa de franquícies sempre estarem sota un paraigua de protecció.

Des del sector es defensa que amb un negoci franquiciat es redueixen determinats riscos i es pot rebre suport per triar el millor local, fer una campanya publicitària o disposar de suport logístic i tecnològic, entre d’altres.

En el moment de tirar endavant un negoci el suport econòmic és fonamental, especialment el suport exterior. En aquest sentit, es considera que si es forma part d’un entramat franquiciat hi ha avantatges. Per exemple, «gran majoria de les franquícies tenen subscrits acords de col·laboració amb diferents entitats bancàries, perquè els seus franquiciats puguin optar a finançament en condicions preferents: es tracta de productes fets a la mesura de la franquícia, que intenten aportar les solucions més adequades, tant per a l’obertura com per al desenvolupament del negoci i que sempre cal tenir molt en compte com a ajuda econòmica, especialment per a afrontar aquesta inversió inicial», s’explica.

En el capítol de riscos, algunes preguntes freqüents són com encertar en la conveniència del negoci o l’activitat. «En el cas del franquiciador, el risc està en aspectes com la mala elecció del franquiciat, la mala elecció del local on obrir la franquícia o realitzar una expansió ràpida i descontrolada», expliquen des de l’associació. Per això, sempre és bo demanar assessorament i estudiar al detall les condicions que es demanen per assumir un negoci franquiciat.