L'Església catòlica ha recaptat en la darrera campanya de la declaració de la renda més de 320 milions d'euros, una xifra rècord que suposa un increment del 8,5 % respecte a l'any anterior i que és degut a l'augment de 84.201 del nombre de declaracions a favor de l'Església.

Així ho ha avançat aquest dimarts el vicesecretari per a Assumptes Econòmics de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE), Fernando Giménez Barriocanal, que ha detallat que més de 8,5 milions d'espanyols marquen la casella de l'Església tenint en compte les declaracions individuals i les conjuntes, fet que suposa el 31,29 % de les presentades.

L'import total assignat a l'Església a la darrera campanya de la renda, que fa referència a l'exercici fiscal 2021, se situa en 320.723.062 euros, "xifra rècord del sistema" i que suposa un increment del 8,5 % respecte a l'any anterior. De mitjana, l'aportació que rep l'Església de cada contribuent és de 37,73 euros.

L'assignació tributària suposa, com a mitjana, el 22% del finançament de les diòcesis, fet que segons l'opinió de la CEE suposa una millora progressiva de la seva capacitat de finançament propi per altres vies al marge de la declaració de la renda, gràcies a l'augment de les col·lectes pròpies, del treball de les oficines de sosteniment a les diòcesis, etc.