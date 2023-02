El sistema de franquícies és un model de negocis que, en l’actualitat, factura més de 26.000 milions d’euros, està integrat per unes 1.300 empreses que sumen 75.000 establiments comercials i donen feina a unes 290.000 persones. Aquestes són només algunes de les xifres que mou el negoci franquiciat a l’Estat, segons dades de què disposa l’Associació Espanyola de Franquícies que destaca el bon moment que viu el sector.

El negoci de les franquícies es va implantar a Espanya a mitjans dels anys 80. A poc a poc s’ha anat obrint forat en l’economia espanyola i la prova són les xifres que registra en l’actualitat. Com a curiositat van ser dues empreses nord-americanes de menjar ràpid les que van implantar les primeres franquícies a Espanya. Van ser dues competidores: McDonald’s i Burger King. A partir d’aquest moment la història ja la coneix tothom. El sistema de franquícies va continuar expandint fins i tot a l’exterior. En aquest sentit, des de l’associació s’explica que la franquícia espanyola no ha deixat de mirar cap a l’exterior i ha apostat també per la internalització. L’estratègia d’expansió ha donat també resultats ja que hi ha més de 250 firmes que estan operant a tots els continents, el que es tradueix també en 18.000 establiments oberts.

L’origen als EUA

Segons s’explica des de l’associació «l’origen de la franquícia es troba als Estats Units, on a principis del segle XIX va haver-hi grans empreses que es van veure obligades a apostar per aquesta nova fórmula de col·laboració comercial, a causa de les limitacions imposades per les legislacions antimonopoli». Els pioners van ser Singer Sewing Machine i l’empresa de segadores mecàniques de Cyrus Mc Cormick i posteriorment es van afegir grans marques com General Motors.