El grup ITSME ha adquirit la majoria de l’accionariat de RobotPlus, líder al mercat espanyol en la distribució i consultoria de robòtica col·laborativa, amb seus a Madrid, Castella i Lleó i Galícia. Aquesta operació posiciona a Girona com un dels referents a Espanya pel que fa al mercat dels robots col·laboratius, amb Elektres, empresa gironina a través de la qual el grup internacional Itsme opera a Espanya. Aquest tipus de maquinària serveix per implementar la robòtica en processos de feina rutinària, com per exemple col·locar caragols en una cadena productiva. «Els robots tradicionals, com els que veiem en les fàbriques de cotxes, s’han de tancar en gàbies perquè no tenen funcions de seguretat. Els robots col·laboratius son més petits i tenen capacitats de càrrega més baixes, però tenen funcions de seguretat», explicava fa escassos dies a Diari de Girona Josep Adroher, gerent d’Elektres.

«Si no implantem els robots col·laboratius ens quedarem enrere» ITSME és un grup internacional de subministrament industrial amb seu als Països Baixos. La companyia compta amb 375 empleats i una xifra de negoci de 275 milions d’euros el 2022, amb presència als Països Baixos, Bèlgica i Espanya. El grup inclou Itsme Nederland, Breemes i Elektres, empreses a les quals se suma RobotPlus, després del recent acord de compravenda. Actualment, ITSME ja disposa d’una posició predominant en la distribució de Cobots a Catalunya a través de la marca Cobotica, recentment creada, amb seu a Girona. Amb aquest nou acord amb RobotPlus, l’empresa es consolida com a principal distribuïdor nacional d’Universal Robots i MIR, totes dues del grup Teradyne, entre d’altres marques del sector. Una "part essencial" de les plantes industrials Després d’aquest acord, Víctor Pavón, fundador de RobotPlus, es mantindrà al capdavant del negoci. «Sumem l’experiència i el prestigi de RobotPlus a l’empenta i el dinamisme de l’equip de Cobòtica, tot sostingut per la potència en distribució d’un grup internacional com ITSME», afirma. El CEO de RobotPlus assegura que «el nostre objectiu és continuar obrint mercat per a la robòtica col·laborativa a Espanya, de la mà dels nostres principals proveïdors. El meu equip i jo estem molt motivats i il·lusionats amb aquest projecte». RobotPlus defineix i subministra solucions robòtiques adaptades als seus clients. Segons detallen des de la mateixa empresa, els seus productes són aplicables a pràcticament tots els sectors de la indústria, sent el de més volum el de l’automoció, i obtenint els darrers anys un elevat creixement en altres indústries com la farmacèutica o l’alimentària, entre d’altres. D’altra banda, des del grup de Països Baixos també celebren aquest acord. «Veiem la robòtica col·laborativa com un pas natural al nostre viatge per convertir-nos en un proveïdor integral d’automatització industrial. Esperem que es converteixi en una part essencial de les plantes industrials en un futur pròxim», relata Taco Leeflang, director general d’ITSME. «En convertir-nos en el distribuïdor líder de cobots al mercat espanyol, també estem enfortint els nostres llaços amb proveïdors crucials, com Universal Robots i MIR», afegeix Taco Leeflang.