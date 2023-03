El Tribunal General de la Unió Europea (TGUE) ha donat aquest dimecres la raó a l'empresa Transgourmet Ibèrica, amb seu central a Vilamalla, en un recurs que va interposar contra la decisió de l'Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea (EUIPO) de rebutjar una sol·licitud de nul·litat que havia fet l'empresa contra una petició de registre d'Aldi. La marca en qüestió és un signe figuratiu de 'Gourmet'. L'EUIPO havia rebutjat el recurs interposat per la gironina GM Food, posteriorment adquirida pel grup suís Transgourmet, perquè considerava que l'empresa no havia demostrat un "ús efectiu del signe tal i com havia estat registrat". Després de la decisió del TGUE, l'EUIPO haurà de tornar a examinar el cas.

En la sentència, el TGUE apunta que l'EUIPO va considerar "erròniament" que les proves aportades per Transgourmet Ibèrica no permetien concloure que la marca s'hagués utilitzat per complir la funció "essencial" d'indicació de l'origen del producte o servei. Luxemburg també defensa que l'EUIPO tampoc va fer un examen global de les proves aportades per la companyia. El tribunal també apunta que el fet que una marca s'hagi registrat implica que té un "caràcter distintiu mínim intrínsec", per la qual cosa indica que s'ha reconèixer un ""cert grau de caràcter distintiu" a una marca ja registrada "en suport a una oposició al registre d'una marca de la Unió Europea". "Caracteritzar un signe com a descriptiu o genèric equival a negar el caràcter distintiu d'aquest", argumenta el tribunal. Segons Luxemburg, l'EUIPO es va equivocar en la denominació de 'Gourmet' com a descriptiva. "És innegable que la marca anterior té un caràcter distintiu, de manera que serveix per indicar l'origen comercial dels productes dels quals tracta", indica el TGUE.