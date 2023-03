Treballadors de Primark es concentraran aquest dimecres davant de diferents botigues de la firma de moda 'low cost' a Espanya per a demanar pujades salarials en la negociació del conveni davant la falta d'acords i l'"immobilisme de l'empresa", segons ha informat CCOO en un comunicat.

En concret, la plantilla de Primark està cridada a mobilitzar-se en una primera fase demà de 12.00 a 13.00 hores en diferents botigues de la firma a Barcelona, Madrid, València, Alacant, la Corunya, Bilbao, Tenerife, Sevilla, Valladolid i Oviedo per a tractar de "donar un cop de timó a la deriva precaritzadora que està adquirint l'empresa".

El sindicat reclama un "tracte just" per part de l'empresa, perquè recorden que "sense la seva plantilla, la cadena no avança, no creix i no continua tenint engrossits beneficis".

CCOO demanda en la negociació del conveni un increment salarial al nivell de l'IPC, 6% addicional en 2023, 6% en 2024 i si l'empresa vol que el conveni sigui de tres anys, proposa un altre augment del 6% per a 2025. A més, demana augmentar els 30 euros proposats per l'empresa i reduir més el límit a treballar per als diumenges.

El sindicat també ha proposat la multinacional irlandesa descansos qualificats de 12 dissabtes més diumenges, així com eliminar el primer torn de vacances que comença al maig perquè l'inici passi a ser el 21 de juny. A més, reclama que es contempli en el nou conveni un sistema per a augmentar les hores del contracte de manera progressiva.

CCOO ha subratllat que treballa perquè s'incloguin aquestes propostes perquè el conveni de Primark sigui "just i compensi a la plantilla pel seu esforç" realitzat en els últims anys.