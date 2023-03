La Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona (FOEG) ha celebrat aquest dijous l'Assemblea General electoral de l'entitat, que tenia com a únic punt de l'ordre del dia l'elecció dels membres de la junta directiva i president per al mandat 2023-2027.

Amb només una candidatura, l'Assemblea ha reelegit, per unanimitat dels assistents, a Ernest Plana i la llista amb la qual es presentava com a president i junta de la FOEG. Plana ha dedicat les primeres paraules a agrair als membres de junta i col·laboradors que li han donat suport al llarg dels anys, i "sense la feina dels quals ara no seríem on som".

El president de la FOEG ha destacat, que malgrat les dificultats que va suposar la pandèmia de la Covid, els últims anys "ens han ratificat com a entitat patronal de referència territorial. Amb la nova junta volem continuar amb la mateixa línia i enfortir encara més la representativitat i lideratge de la FOEG".

Ernest Plana, que és empresari figuerenc, va assumir la presidència de la patronal gironina en substitució de l'empresari Jordi Comas, que va morir el novembre de 2012. A les eleccions de 2014 va presentar la seva candidatura i va ser escollit per seguir al capdavant de la patronal gironina quatre anys més, un cop acabat el mandat, l'any 2019, va tornar a ser elegit president.

La patronal gironina compta actualment amb més de setanta associats que suposen una representativitat de 15.000 empreses de tots els sectors. Miquel Gotanegra, que continua de vicepresident i lidera l'àrea de turisme ha esbossat la línia de treball dels pròxims anys: "El futur o és sostenible, digital i desestacionalitzat o no serà".

La direcció la completen Eduard Ayach, que també continua de vicepresident al càrrec de l'àrea d'infraestructures, mobilitat i logística; David Martí, que ocupa una nova tercera vicepresidència, per "la rellevància del procés de transformació digital per a les empreses de totes mides i sectors", segons detalla el mateix Martí. A més, Albert Gómez ocuparà el càrrec de tresorer i Xavier Soy el de secretari.