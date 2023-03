Descens històric de la xifra de porcs a Europa

D’acord amb les darreres dades de l’Oficina d’Estadística de la Unió Europea (Eurostat), a finals de 2022 el cens porcí de la UE va caure al nivell més baix en més de dues dècades. Per tant, als estats membres, el desembre del 2022, hi havia censats 25,5 milions de porcs, 7,68 milions o un 5,8% menys que dotze mesos abans. Mai no s’havia registrat una caiguda tan forta aquest segle.

En números absoluts, els ramaders alemanys són els que més van reduir les seves existències, concretament en 2,43 milions d’animals o un 10,2%, fins a 21,33 milions de caps. També, Dinamarca, la República Txeca i Lituània van registrar un descens d’al voltant del 10% en comparació amb l’any anterior. A Espanya, líder de porcí a la UE, els costos de producció més grans també es van notar i per primera vegada des del 2011 la població va disminuir novament, en un 1,1% fins a 34,08 milions d’animals, i se’n van sacrificar un 2,5% menys. Suècia va ser l’únic país amb un nombre de porcs realment més gran que el desembre del 2021; va augmentar un 3,2% fins a 1,42 milions d’animals. A causa de la reducció de l’oferta de porcs vius, els preus dels porcs per a sacrifici a la UE van assolir nivells rècord al febrer. Els resultats del cens ramader suggereixen que els animals destinats a l’escorxador continuaran sent escassos. El nombre de truges als 25 Estats membres ha disminuït en 642.800 o un 6,2% en comparació amb el desembre del 2021.