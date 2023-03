La Generalitat es planteja fer pinso amb els conills que s’exterminin

Al Departament d’Acció Climàtica hi ha preocupació pels nombrosos conills que hi ha als camps, plaga que complica la feina dels agricultors. Fins ara, s’ha intentat aplicar diverses mesures, però davant la gran quantitat d’animals morts que es poden acumular quan s’actuï amb decisió es planteja una opció innovadora: convertir-los en pinso per al bestiar. Només és una proposta que cal estudiar, però és una de les sortides possibles, segons afirma la directora general d’Ecosistemes Forestals, Anna Sanitjas.

Aquesta idea, evidentment, serviria únicament per gestionar les restes dels conills que s’eliminen. La Generalitat també treballa en mesures per reduir els efectes d’aquests animals als cultius. Entre les estratègies hi ha la creació d’un inventari per detectar els punts més afectats pels danys, especialment en infraestructures de reg. Una possibilitat és aplicar fòsfor d’alumini com a verí, no als camps, però sí en aquest tipus d’infraestructures.

Sobre el conflicte es va pronunciar la consellera Teresa Jordà, que va assenyalar que l’objectiu és reduir la població de conills en 285.000 exemplars i que la Generalitat està pendent que els ministeris d’Agricultura i Sanitat li donin autorització per fer servir biocides als camps. Els responsables de l’agenda rural també estudien un pla de xoc per frenar la superpoblació, que inclou la caça.

Ecologistes a Acció ha demanat a la Generalitat que s’impliqui per ajudar els pagesos, però rebutja categòricament l’ús de verins com el fòsfor d’alumini. La seva reflexió és que es tracta d’un problema de fons respecte el qual és necessari buscar solucions que no siguin a curt termini. I el verí pot perjudicar aus com el mussol reial i l’àliga reial, que mengen conills.

Ahir, uns 1.200 tractors van desfilar pel centre de Lleida en una protesta en què els agricultors van exigir mesures urgents per posar fi a la plaga de conills. Convocats per la plataforma Pagesos o Conills, la manifestació va comptar amb el suport del sindicat agrari Unió de Pagesos, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC), Asaja i la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC).

Moments de tensió

Els manifestants, que veuen perillar els seus cultius, es van dirigir amb els seus tractors cap a la seu dels Serveis Territorials del Departament d’Acció Climàtica, on es van viure moments de tensió quan alguns dels agricultors van llançar conills vius a l’interior de l’edifici.