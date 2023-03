«La gent se sorprendria de com de senzill és treure una empresa a borsa»

Fins ara vostè no havia tingut relació, que se sàpiga, amb el sector de l’hostaleria. Com sorgeix el projecte de Vanadi Coffee?

És cert, no tinc cap experiència a l’hostaleria, però tampoc en tenia al futbol ni en biometria. El projecte neix de la idea d’intentar professionalitzar el sector dels bars a Espanya. Ens vam adonar que existeixen marques potents al sector situades a llocs estratègics, com pot ser Starbucks, que a Espanya està únicament posicionat als carrers prèmium, però no als barris ni a la perifèria de les ciutats. No obstant, als Estats Units sí que hi ha un Starbucks a cada barri, gairebé a cada cantonada de totes les ciutats nord-americanes. La nostra idea és replicar aquest model d’Starbucks als Estats Units: crear una marca que tingui presència a llocs premium per aconseguir el reconeixement i exposar el nostre producte, però després anar creixent al perímetre, no ubicar-nos només als carrers més famosos.

Hi ha nínxol per a un nou operador en un sector tan madur com l’hostaleria?

Totalment. De fet, creiem que hi ha més nínxol a la perifèria que als carrers prèmium, perquè amb qui volem competir és amb el bar petit. El nostre nínxol és l’esmorzar, el cafè, i creiem que, amb l’economia d’escala d’una cadena, podem arribar a competir en preu amb els bars petits.

Què més aporta Vanadi per competir?

Volem aportar sobretot tecnologia. Estem desenvolupant un programa per poder pagar al moment que tu vulguis. Una de les coses que fa més ràbia és que el client està acostumat a esperar perquè li serveixin i a estar tot el temps que vulgui en una cafeteria o en un restaurant, però hi ha una cosa que a la majoria no li agrada gens: haver d’esperar quan vol marxar i haver de cridar cinc vegades al cambrer per pagar. I després el temps que es perd, perquè crides al cambrer, ve, et porta el compte i, si vols pagar amb targeta, ha de tornar a buscar el datàfon. Nosaltres volem que amb un codi QR es pugui pagar des de la taula i que, quan vulguis, puguis aixecar-te i marxar.

Entrarà la cadena en el repartiment a domicili?

Encara no, però està en el full de ruta.

Ha comentat el tema de la tecnologia, però què ofereixen des del punt de vista del producte?

Crearem un obrador per poder subministrar les primeres 30 cafeteries que hi haurà a Alacant per tenir un producte artesanal i fet des d’aquí, des de la ciutat. Volem que el producte sigui el menys industrial possible. Un bar petit no pot permetre’s tenir tota la brioixeria artesanal i això ens pot diferenciar.

Per on passen els seus plans d’expansió?

Ara tenim quatre cafeteries obertes i cinc en obres. Les 35 primeres les volem a Alacant. Al cap i a la fi, som alacantins i és on iniciarem l’expansió. Però per a la sortida (a borsa) volem comptar amb flagships a Madrid, a València i a Barcelona.

A mig termini l’objectiu és més ambiciós: parlen d’unes 90 cafeteries en tres anys...

Sí, l’objectiu és més ambiciós, per això volem sortir a borsa, per finançar el creixement. Aquest és un negoci madur amb uns ingressos recurrents, però necessita bastant efectiu per obrir. El cost mitjà d’una obertura de Vanadi és d’entre 200.000 i 250.000 euros, és a dir, que per obrir deu Vanadi necessites 2,5 milions. El fet de sortir al mercat és per aconseguir aquest finançament i obrir entre 30 i 35 locals cada any.

Quina inversió es preveu en total?

De moment ja s’han aixecat (en rondes d’inversió) 2,1 milions; ara al febrer hem iniciat una ronda de dos milions d’ampliació de capital i a la sortida a borsa en farem una altra de tres milions.

Parla que volen combinar algunes flagship amb una xarxa més àmplia als barris. Aquestes cafeteries a zones premium són rendibles per si soles o únicament com a promoció i per fer marca?

Inicialment pensàvem que només seria rendible pel tema de la marca, però el cert és que la cafeteria de Maisonnave (el carrer més comercial d’Alacant) ha sigut rendible a partir del quart mes. Jo pensava que seria una inversió purament de màrqueting, que ens costaria diners.

Per què sortir a borsa i no recórrer a un altre tipus de finançament, com el bancari?

El creixement amb deute financer en un moment tan inicial d’una companyia és molt perillós. El més sa és l’ampliació de capital i tenir la mínima càrrega financera possible. En el moment en què tinguem prou benefici a les botigues per poder suportar un finançament ens ho podem plantejar, però ara mateix el millor és diluir l’accionista i no tenir deute. En aquests moments el deute de Vanadi és zero. Jo prefereixo tenir el 10% d’una companyia solvent, sense deute, que tenir el 50% o el 60% d’una companyia amb deute, que crec que al final és el que provoca el risc de desaparèixer.

Les empreses espanyoles depenen massa del finançament bancari?

Probablement, sí. Miri, a l’hora de sortir a borsa, el problema que molts veuen són les exigències de transparència, però, si et fas a la idea que l’empresa no és teva, que és de tots els accionistes i que has de ser transparent, la facilitat de finançament que aconsegueixes a canvi és enorme.

I per què creu llavors que les empreses espanyoles prefereixen acudir als bancs abans que sortir a cotitzar?

Per evitar diluir-se. Molts empresaris prefereixen tenir potser el 100% d’una empresa que val un milió que tenir el 20% d’una empresa que en val cent. Però jo crec que això és pel desconeixement dels beneficis que et dona, més que res.

Són molt complexos els tràmits per sortir a borsa?

No, en absolut. Cal constituir una societat anònima i després hi ha una sèrie de processos de transparència, que és fer una due dilligence financera, legal, laboral i fiscal. És a dir, cal que exposem a través d’un tercer que som transparents i que tot està en regla, i fer una auditoria.

S’ho troba fet, vostè...

Potser és perquè és la meva tercera vegada, però realment el procés és molt senzill: treu tot el que tinguis al calaix i posa-ho a sobre de la taula. La gent se sorprendria de tan senzill com és.

Com valora les seves anteriors experiències traient a borsa primer la tecnològica Facephi -experta en el desenvolupament de software de biometria- i després l’Intercity, el primer club de futbol espanyol que cotitza?

Molt positives. En el cas de Facephi, l’empresa ja factura més de 20 milions i guanya moltíssims diners. Si no haguéssim sortit a cotitzar hauria sigut impossible. Quan Facephi va sortir al mercat tenia 25 empleats i ara n’hi ha gairebé 250. El mateix va passar amb l’Intercity. El capital que s’ha aixecat amb la sortida a borsa i amb les successives ampliacions ha fet que l’equip hagi ascendit quatre vegades en cinc anys. Sense aquests fons hauria sigut impossible.

La primera empresa que van muntar va acabar tancant...

Sí, va tancar el 2012. De vegades el problema no és tenir una tecnologia madura, sinó tenir una tecnologia massa aviat, que és igual de dolent que arribar tard. Vam arribar massa aviat a oferir la nostra tecnologia perquè realment els clients no la podien utilitzar: el 2007 ningú es podia autenticar amb la càmera del telèfon perquè no tenien càmera frontal. Vam aguantar el que vam poder. Quan la companyia va tancar ens vam quedar sense res, però sí amb el know how i vam decidir crear Facephi. El 2014, el primer banc va apostar per nosaltres i, a partir d’allà, ara hi ha més de 200 entitats que utilitzen la tecnologia de Facephi.