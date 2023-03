El sector turístic, principalment hotels i agències de viatges, celebra amb «gran satisfacció» la decisió del Ministeri de Drets Socials de posar en marxa una nova licitació de l’Imserso per a la nova temporada, que inclou pujada de preus, més de 70.000 places noves i a totes les províncies d’Espanya.

El president de la Confederació Espanyola D’Agències de Viatges (CEAV), Carlos Garrido, considera «molt encertat» el nou programa i, segons va explicar a Europa Press, destaca la importància dels nous plecs perquè «les agències tinguin aquest temps de reacció per planificar i organitzar tota la contractació d’aquests viatges».

Garrido ressalta la millora de qualitat del servei i l’increment dels preus i veu «lògic» l’augment de costos del programa, però afirma que «no serà cap barrera perquè tenen un preu molt ben subvencionat».

Per part dels hotelers, el president de la Confederació Espanyola d’Hotels i Allotjaments Turístics (Cehat), Jorge Marichal, destaca que serà «un Imserso més modern, millor i més gran». «Es tracta d’una notícia positiva», afegeix.

També agraeix «la influència important que en la decisió ha tingut la secretaria d’Estat de Turisme, ja que ha estat sensible a la necessitat de millora del programa».

A més, Cehat recorda que els hotelers van sol·licitar des de fa anys la revisió i modernització del programa per poder donar el servei que requerien els jubilats, ja que «al llarg dels anys s’han incrementat el coneixement dels viatgers i les seves exigències en matèria de qualitat».

De fet, al setembre es van posar a la venda els viatges de l’Imserso amb 844.471 places des de l’octubre fins al maig de 2023. Els preus van ser motiu de polèmica per la decisió del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 de congelar les tarifes, la qual cosa va provocar el malestar del sector turístic, que veia com la rendibilitat era cada vegada menor. Això va generar la reducció de places a l’Imserso a hotels de les comarques gironines, especialment a Lloret de Mar. Carlos Garrido, assegurava llavors que «hi ha reduccions de places en destinacions tan sol·licitades com Lloret de Mar o les Balears». Garrido explicava que la renúncia al programa era una conseqüència dels increments dels costos als hotels per la tempesta econòmica que ha provocat la guerra d’Ucraïna i l’escalada inflacionista, amb un efecte directe a tots els sectors que participen en el programa. En el llistat publicat el setembre, tan sols cinc hotels de Girona oferien places per l’Imserso.

Així és el ‘nou’ Imserso

Fonts del Ministeri de Drets Socials han precisat que el nou contracte per a la temporada 2023/2024 incorporarà totes les províncies d’Espanya, passant de 18 a 52, incrementarà en 70.000 el nombre de places i els preus dels viatges patiran un eventual increment, sent uns preus «igualment accessibles i ajustats» a les noves preferències.

Així, encara que el 75% de les destinacions seran les tradicionals de Llevant i Illes, és a dir, el conegut com a «turisme de sol i platja», s’incrementarà fins a un 25% el turisme d’experiències (culturals i de naturalesa), que abans suposava al voltant del 16% del total. També s’inclouran aquesta temporada, de forma pilot, alguns viatges amb temàtica específica com itineraris literaris, musicals o de festivals de teatre.

Per a aquesta nova licitació, valorada en uns 300 milions d’euros per a la temporada 2023/2024, l’Imserso compta aquest any amb un increment pressupostari de fins a 72 milions d’euros consignat als nous Pressupostos Generals de l’Estat 2023.

Entre altres millores, s’inclourà la categoria dels hotels, l’accessibilitat, els règims alimentaris, la varietat més gran de l’oferta o la comoditat en el transport, per exemple, que la gent gran pugui viatjar en AVE en lloc d’haver de fer llargs trajectes amb autocar. A més, s’hi incorporaran processos d’auditoria.

Així mateix, encara que ja venia realitzant-se, durant els viatges, la gent gran podrà rebre, si ho desitgen, píndoles informatives sobre bretxa digital o sobre els seus drets com a consumidors, per combatre l’exclusió financera de la gent gran.

Tanmateix, pel que fa a altres organitzacions, la Federació Empresarial d’Associacions Territorials d’Agències de Viatges Espanyoles (FETAVE) creu «necessari» tornar a reivindicar, atès que el programa patirà una remodelació, una remuneració més gran per a les agències de viatges, actualment 14,50 euros, IVA inclòs, perquè «aquest import no cobreix els costos operatius d´un gran nombre d’agències».

Des de la Unió Nacional d’Agències de Viatges (UNAV), el president, José Luis Méndez, valora l’increment pressupostari, de fins a 72 milions d’euros consignat en els nous pressupostos generals de l’Estat 2023, i desitja sobretot que aquest augment pugui permetre una pujada que «possibiliti aproximar-se als costos reals, sobretot amb els repunts dels preus de l’energia o la inflació, que sembla no tenir fi».