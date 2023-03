En una carta publicada ahir en aquest mateix diari, Pere Piqueras explicava que es complien exactament 45 anys des que va entrar a treballar a Bellsolà, on encara continua. Quasi mig segle allà mateix, és motiu suficient per a una entrevista

Va començar a treballar a 15 anys. Avui seria explotació infantil.

Havia començat a treballar abans en una altra empresa, fent patates fregides.

Com han canviat els temps.

Només ha de pensar que em pagaven amb patates fregides.

I a Bellsolà amb croissants?

He, he, no, el primer sou van ser 1.300 pessetes a la setmana.

Va començar a treballar tan jove per vocació o per necessitat?

Coses de la joventut. Quan vaig acabar l’escola, no volia continuar estudiant. La meva mare em va ensenyar un anunci al diari «Se necesita panadero».

En sabia alguna cosa, de fer pa?

No en tenia ni idea, l’únic que sabia del pa era anar a comprar-lo. Vaig anar a l’obrador a fer una entrevista. Em van dir els horaris que tindria i ja està. Un 5 de març a les 11 de la nit, entrava a treballar.

Al futbol hi ha els One Club Man, vostè deu ser un One Work Man.

He canviat de feina, però dins de la mateixa empresa. He passat èpoques de tota mena: molt malament, molt bé, fenomenal... Ara estic en un moment de glòria, treballo de dia i de dilluns a divendres.

Imagino que quan a l’obrador els horaris eren molt diferents.

Als inicis treballava sis nits a la setmana, i la norma era nou hores diàries. Estava prohibit, una vegada va venir un inspector i em van amagar en un rebost.

Quan els amics sortien de festa, vostè res, imagino.

Anava a la discoteca amb ells, però havia de marxar per començar a treballar a les onze de la nit. Si sortíem a Banyoles, a les vuit ja agafava el bus cap a Girona.

Més endavant, ja casat, devia ser difícil per a la família.

Han tingut molta paciència. Arribava a casa al matí i només tenia ganes de dormir. En un curs de formació a UGT em deien «La bella durmiente», perquè m’adormia a classe. La meva dona ha aguantat molt. Del meu primer fill no vaig viure el creixement, jo estava més per la feina que per la família.

Almenys no es pot negar que portava el pa a casa.

Ens podíem endur a casa un quilo de pa cada dia!

Ja no hi ha pa com el d’abans?

A les fleques manuals, sí. Desgraciadament en queden poques, perquè a la gent no li agrada aquesta feina. Jo vaig estar vint-i-sis anys treballant de nit, i m’agradava.

Podem dir que vostè s’ha guanyat el pa amb la suor del seu front.

Això sí. A l’estiu, al costat del forn de llenya, la calor era infernal.

S’està perdent la cultura de l’esforç?

Crec que sí. Jo ara formo a la gent que comença i ho noto.

No ha acabat avorrint el pa?

És ben cert que a casa del ferrer, cullera de fusta, perquè a casa no mengem pa si no és per fer algun entrepà.

Pa amb pa, menjar de necis?

De cap manera, quan és un bon pa, és boníssim. Avui n’hi ha de molts tipus: amb ceba, amb olives...

«Bon pa, bon vi i bona minyona», diu la dita catalana.

Minyona no n’he tingut mai, però bon pa i bon vi, ja ho firmo. Regant el pa amb vi, com es feia abans.

Té ganes de jubilar-se?

Unes miques, però em fa por no saber què fer amb el temps que tindré.