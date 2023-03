El «càrtel de la llet», un engany que va afectar més de 1.000 gironins

«Vaig plegar el març del 2009, la finca l’havia comprat el meu pare l’any 1976. Si ho vam deixar va ser perquè amb el que ens pagàvem no podíem continuar endavant, no teníem pèrdues, però anàvem molt justos», relata Jordi Pellicer, antic ramader que tenia una granja de vaques lleteres a Llagostera. Ell és un dels centenars d’afectats a les comarques gironines per l’anomenat «càrtel de la llet», que segons detalla Pellicer, va provocar que es veiés obligat a deixar el negoci.

El cas es remunta a anys enrere. El 2019, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) va concloure que entre l’any 2000 i el 2013 algunes de les principals empreses del sector lacti havien format un càrtel. Entre elles es troben companyies com Calidad Pascual, Corporación Alimentaria Peñasanta, Danone, Grupo Lactalis Iberia, Nestlé España, Puleva, Schreiber Food España, Central Lechera de Galicia, Asociación de Empresas Lácteas de Galicia i el Gremi d’Indústries Làcties de Catalunya. L’objectiu del «càrtel de la llet» era pactar els preus que pagaven als ramaders, per aquest motiu la CNMC va imposar a les empreses una multa de 80,6 milions d’euros.

«Com que hi ha molt poques indústries que comprin llet, el que feien, sobretot les més importants, era repartir-se els clients en funció d’àrees geogràfiques. Si tu ets ramader i volies canviar d’indústria per vendre més bé de preu o no t’acceptaven com a client o, els que t’acceptaven, et pagaven el mateix o fins i tot menys», explica Albert Poch, expert en dret de la competència a Redi Advocats, un bufet que s’encarrega de la reclamació d’uns 150 afectats a Girona i al voltant de 1.300 al conjunt de l’Estat.

El primer pas per aquesta reclamació va ser intentar arribar a un acord amb les indústries, malgrat que aquestes es van negar. «El que farem és interposar una demanda judicial, que encara no s’ha fet perquè estem a l’espera que es resolgui el recurs que les indústries han interposat contra la multa a l’Audiència Nacional», explica Albert Poch.

El mateix preu durant 30 anys

L’advocat afirma que els ramaders del sector lleter han cobrat durant 30 anys el mateix preu de la llet. «El mateix és el mateix. Han cobrat 30 cèntims el litre, que igual és el preu que cobraven l’any 95. Doncs fins al 2021 cobràvem aquest preu. Això amb l’augment de costos i el nivell de vida ha provocat una escabetxada brutal de ramaders», relata Albert Poch. Des del bufet afirmen que a Espanya han tancat 47.000 granges els últims 20 anys «a causa dels alts preus de producció i el baix preu que se’ls paga als ramaders».

Es calcula que a Espanya hi ha fins a 60.000 ramaders afectats pel «càrtel de la llet», dels quals al voltant d’un miler són de les comarques gironines.

Un altre d’aquests ramaders és en Joan Jordà, que actualment té unes 90 vaques a Bellcaire d’Empordà. «Jo vaig començar l’any 2002. Venia el producte a Lactalis per 29 o 30 cèntims el litre. Crec que em van pagar uns 10 cèntims el litre menys del que tocava, això seria uns 400.000 euros de menys. Depèn de moltes coses, hi ha molts factors aquí, però fent una estimació és el que calculo», explica. D’altres, en canvi, com en Jordi Pellicer, han preferit no xifrar la quantitat que van cobrar de menys. «No hem volgut calcular per no emprenyar-nos més», diu.

Abandonar la professió

Ell va acabar deixant la professió i tot i que el seu antic company de sector, Joan Jordà, encara continua, assegura que «em vaig arribar a plantejar plegar i dedicar-me a una altra cosa, amb el que ens pagàvem no podíem seguir de cap manera». Joan Jordà va acabar trobant una indústria, que no formava part del càrtel, que li va apujar el preu de compra del litre de la llet. «El canvi va ser de passar a haver de plegar, d’estar en la misèria, a poder veure una mica de futur», exposa.

Des de Redi Advocats, Albert Poch, explica que aquesta situació «ha provocat que molts ramaders s’endeutessin per poder augmentar el número de caps de bestiar i d’aquesta manera intentar compensar el que deixaven de guanyar sobre la base de munyir més vaques. Però clar, això ha fet una pilota de deute que la majoria que van seguir aquesta via estan en una posició financera dolentíssima».

400 milions d’indemnitzacions

El bufet calcula que en total, els 1.300 clients que Redi defensa en la seva reclamació, haurien de percebre indemnitzacions que sumades se situarien al voltant dels 400 milions d’euros. Creuen que a Catalunya, de mitjana, cada ramader podria reclamar entre 300.000 i 400.000 euros.

L’esperança dels ramaders els arriba de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), de fa tan sols uns mesos, referent al càrtel de camions. Aquesta va establir que el cas no ha prescrit perquè el temps comença a comptar quan hi ha sentència ferma i, per tant, es pot reclamar els danys i els perjudicis que li han causat els carteristes, una sentència que també és extrapolable al càrtel de la llet.

Tanmateix, el procés és lent i podria arribar a allargar-se fins a una dècada, sumant els ja gairebé quatre anys transcorreguts des de la imposició de la multa per part de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència. Ara, cal, en primer lloc, que l’audiència Nacional es pronunciï sobre el recurs de les indústries a la multa.

«Nosaltres treballem amb estimacions estadístiques i normalment l’Audiència Nacional acostuma a trigar uns quatre anys, això vol dir que com que la sanció és del 2019 aquest 2023 s’hauria de pronunciar», explica Albert Poch, tot i que aclareix que no es pot assegurar que sigui així. A partir d’aquest moment, si es confirma la multa, els ramaders podran interposar demandes per reclamar les seves corresponents indemnitzacions, un procés que es podria allargar uns quatre o cinc anys més.