«La ramaderia té una vida d’uns 10 o 15 anys com a màxim»

Jordi Pellicer va deixar la ramaderia fa més d’una dècada, el 2009. El seu pare va comprar l’any 1976 la finca on, posteriorment, ell treballava, a Llagostera. La situació del sector el va portar a agafar un camí diferent en la seva vida laboral i llogar la granja. 14 anys després del seu canvi veu amb dificultats el futur del sector. «La ramaderia té una vida d’uns 10 o 15 anys màxim, almenys a Llagostera. La pagesia potser encara aguanta amb macrogranges, però el que és la ramaderia desapareixerà tota», assegura.

Afirma que «el sector està molt malament» i «no hi ha ningú que els fills vulguin seguir». A més, considera que no hi ha facilitats pels joves que voldrien dedicar-se a la pagesia. «La meva filla gran, que té 22 anys, voldria tornar a arrencar la granja de vaques, però no es pot, és inviable», explica. «El preu de la llet està al preu que està, tot s’ha apujat molt i a més hi ha molta burocràcia, molts permisos que has de complir», afegeix.

Joan Jordà, ramader del sector boví a Bellcaire d’Empordà, assegura que «el sector està fotut». Veu amb dificultats el relleu generacional. «Jo, per exemple, tinc dues nenes i no seguiran amb la professió. A més, el jovent que vol seguir rep ajudes que són ridícules. Si un tractor val 150.000 euros com a mínim, si un robot de munyir vaques val 150.000 euros, amb les terres s’especula molt i no es pot comprar...», exposa. A més, Jordà, reclama intervenció per poder assegurar el futur del sector. «Ni Unió de Pagesos ni l’administració, ningú fa res pel sector», afirma.

Futur amb «esperança»

En contraposició, algunes veus del sector veuen el futur d’aquest amb millors ulls. Jordi Armengol, responsable de Sectors Ramaders d’Unió de Pagesos, afirma que creuen que hi ha «esperança». Defensa que «si la població creix al ritme que ho està fent en els darrers anys el nostre ofici serà encara més important». Tanmateix, admet que hi ha problemàtiques dins del sector com el «model de producció o el model social».

Pel que fa al relleu generacional a la pagesia, Armengol considera que «les noves generacions entenen diferent el plantejament de la vida», a més, diu que «és difícil que algú s’incorpori al sector sense patrimoni, com una finca, i aquest normalment va de pares a fills».

L’increment de costos és un dels temes que sobrevola la ramaderia, un fet que redueix considerablement el marge de benefici dels pagesos. Tanmateix, la guerra d’Ucraïna no ha estat l’únic detonant. «Ja teníem un increment de costos de les mateixes primers d’un 20% aproximadament abans de la guerra», relata Jaume Bernis, cap de la sectorial del porcí de JARC. Tanmateix, admet que arran de la guerra aquest increment «es dobla» i algunes matèries primeres com el pinso o l’energia s’han encarit al voltant d’un 44% en un any.

Des d’Unió de Pagesos defensen que aquesta situació ha de fer reflexionar a la població. «Fis ara menjàvem amb un preu molt econòmic i si volem tornar a això pot provocar dificultats al sector per sobreviure», afirma Jordi Armengol. «L’encariment dels preus ens ha de fer pensar d’on ve el menjar que tenim als supermercats o les carnisseries, hi ha una feina darrera de tot això», afegeix.