Des del passat dimarts fins aquest dijous, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació deGirona és present a la fira ITB de Berlín, una de les fires professionals més importants a nivell mundial, que enguany, després d’un parèntesi de quatre anys a causa de la pandèmia, compta amb la presència d’uns 10.000 expositors procedents de més de 180 països.

L’entitat de promoció turística, juntament amb el municipi d’Empuriabrava-Castelló d’Empúries, hi participa durant aquests dies dins l’estand de Catalunya amb l’objectiu de promocionar l’oferta turística de les destinacions Costa Brava i Pirineu de Girona, així com les novetats quant a productes i serveis turístics per a la temporada 2023.

Durant la fira, els representants gironins tenen programades una quinzena de reunions i trobades amb representants de turoperadors, a més de l’assistència a diverses conferències relacionades amb les tendències del mercat, nous sistemes de tecnològica turístics i les noves experiències en els viatges.

Segons dades de la Fundació Eurecat, l’any 2022 la demarcació de Girona va rebre 8.399.791 turistes, que van generar 26.476.861 pernoctacions. Actualment, el turisme alemany se situa com al tercer mercat internacional a les destinacions Costa Brava i Pirineu de Girona amb l’arribada de 356.512 turistes alemanys que van generar 1.508.618 pernoctacions. El 2023 el Patronat de Turisme Costa Brava Girona té programat dur a terme diverses accions adreçades al mercat alemany.